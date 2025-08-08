PSG: Chevalier wohl als neue Nummer 1 eingeplant - was wird aus Gianluigi Donnarumma?

Bei Paris St.-Germain deutet sich die Entmachtung von Gianluigi Donnarumma an. Der Nachfolger soll schon feststehen, ebenso Donnarummas Degradierung auf die Bank. Was wird nun aus dem Star-Keeper? Von Christoph Gailer Mit dem Triple aus Ligue 1, Pokal und Champions League war Paris St.-Germain in der Saison 2024/25 nicht nur das Maß aller Dinge in Frankreich, sondern letztlich in ganz Europa. Mit 5:0 fegte der französische Hauptstadtklub in München im Champions-League-Finale Inter Mailand vom Rasen der Allianz Arena und stellte damit einen Rekordsieg in einem Endspiel um den Henkelpott auf. Pierre-Emerick Aubameyang kehrt zu Olympique Marseille zurück

BVB: Mats Hummels startet bei Saisoneröffnung für Borussia Dortmund Es könnte also alles recht harmonisch sein bei PSG, bevor es nun in die neue Spielzeit geht - doch das ist es nicht. Denn mit Star-Torhüter Gianluigi Donnarumma steht eine Schlüsselfigur für die jüngsten Erfolge offensichtlich vor dem Aus oder zumindest einer vereinsinternen Degradierung.

Nachdem zuletzt Verhandlungen über eine vorzeitige Vertragsverlängerung über den Sommer 2026 hinaus laut Medienberichten ins Stocken gerieten, haben die PSG-Bosse nun wohl keine Geduld mehr mit Donnarumma.

Chevalier steht als Donnarumma-Nachfolger fest Statt weiter auf eine Einigung mit Donnarumma im Vertragspoker zu setzen, haben die Verantwortlichen nun wohl rigoros gehandelt. Laut "L'Equipe" soll mit Lucas Chevalier in Kürze ein neuer Keeper verpflichtet werden. Für den 23-Jährigen fließen demnach 40 Millionen Euro Ablöse an den Pariser Ligue-1-Konkurrenten OSC Lille. Bei PSG unterschreibt Chevalier wohl für fünf Jahre. "Eine Verpflichtung, die Gianluigi Donnarumma einen Schritt näher an den Abschied bringt", ordnete "L’Equipe" den bevorstehenden Chevalier-Deal ein. Und tatsächlich könnte Chevaliers Ankunft in Paris dafür sorgen, dass die Zeit des Italieners nach vier Jahren im Tor des Hauptstadtklubs endet.

Demzufolge soll Chevalier in den Gesprächen mit PSG-Sportdirektor Luis Campos die klare Zusage erhalten haben, als Nummer 1 in die neue Spielzeit zu gehen. Diese Entscheidung wurde Donnarumma wohl von Coach Enrique ebenfalls schon mitgeteilt. Somit droht dem 26-Jährigen in Paris künftig die Reservistenrolle.

Keine Arbeitsteilung geplant: Abgang als einziger Ausweg? Trotz all der Verdienste, die der italienische Nationalmannschafts-Kapitän seit seiner Verpflichtung im Sommer 2021 hat, soll es nämlich laut Medienberichten künftig eine klare Nummer 1 in Paris geben - und für die ist Chevalier eingeplant. Eine Arbeitsteilung, wie etwa in Paris seinerzeit mit Donnarumma und Keylor Navas, sei demnach dieses Mal nicht vorgesehen. Dieses Modell brachte damals Berichten zufolge nämlich unnötige Unruhe in den Verein. Somit droht Donnarumma bei entsprechenden Leistungen des designierten Neuzugangs Chevalier tatsächlich eine ganze Saison lang die Bank, ehe sein Kontrakt im Sommer 2026 endet.

Gerade mit Blick auf die WM 2026 wäre ein ganzes Jahr fast ohne Spielpraxis für Donnarumma aber weder leistungs- noch karrierefördernd. Deshalb scheint ein Abgang des 1,96-Meter-Hünen noch im Sommer 2025 die wahrscheinlichere Variante zu sein.

Donnarummas Optionen: Insel, Isar oder Istanbul Aufgrund der starken Leistungen über viele Jahre und der für mögliche Interessenten günstigen Vertragssituation Donnarummas in Paris, soll es an möglichen Abnehmern nicht mangeln. Zuletzt wurde der Ex-Milan-Keeper vor allem mit möglichen Transfers nach England in Verbindung gebracht. Konkret genannt wurde Manchester United, wo der bisherige Stammtorhüter Andre Onana bisweilen heftig in der Kritik steht. Aber auch Chelsea mit dem italienischen Donnarumma-Landsmann Enzo Maresca als Trainer, soll Interesse haben. Die Londoner haben in ihrem XXL-Kader zwar zahlreiche Torhüter unter Vertrag, aber keinen, der - wie Donnarumma - absolut höchsten Ansprüchen genügt. In den zurückliegenden Monaten kamen zudem immer mal wieder Gerüchte auf, dass Donnarumma beim FC Bayern ein Thema als Neuer-Nachfolger werden könnte.

