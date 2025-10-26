Hansi Flick muss von der Tribüne aus zusehen, wie Real Madrid einen hitzigen Clasico gegen den FC Barcelona bestreitet. Jude Bellingham und Kylian Mbappe sorgen mit ihren Treffern für den Sieg der Königlichen.

Hansi Flicks famose Clásico-Serie ist in einem wilden Spiel gerissen. Ohne den gesperrten Trainer verlor der FC Barcelona einen einmal mehr spektakulären Ligagipfel beim Erzrivalen Real Madrid mit 1:2 (1:2).

Damit liegen die vom Leverkusener Meistercoach Xabi Alonso trainierten Königlichen schon fünf Punkte vor dem Titelverteidiger.

Tore von Ausnahmestürmer Kylian Mbappé (22.) und dem Ex-Dortmunder Jude Bellingham (43.) brachten Madrid den neunten Sieg im zehnten Ligaspiel, Mbappé scheiterte zudem mit einem Handelfmeter (52.).

Für die Katalanen erzielte Fermín López (38.) in einer Partie mit zahlreichen spektakulären Szenen den zwischenzeitlichen Ausgleich, Barcas Pedri sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte (90.+10).