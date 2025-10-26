Anzeige
10. Spieltag in La Liga

Real Madrid gewinnt El Clasico: Bellingham und Mbappe treffen – hitziges Duell endet in Rangelei und Platzverweis für Pedri

  • Aktualisiert: 26.10.2025
  • 18:25 Uhr
  • SID

Hansi Flick muss von der Tribüne aus zusehen, wie Real Madrid einen hitzigen Clasico gegen den FC Barcelona bestreitet. Jude Bellingham und Kylian Mbappe sorgen mit ihren Treffern für den Sieg der Königlichen.

Hansi Flicks famose Clásico-Serie ist in einem wilden Spiel gerissen. Ohne den gesperrten Trainer verlor der FC Barcelona einen einmal mehr spektakulären Ligagipfel beim Erzrivalen Real Madrid mit 1:2 (1:2).

Damit liegen die vom Leverkusener Meistercoach Xabi Alonso trainierten Königlichen schon fünf Punkte vor dem Titelverteidiger.

Tore von Ausnahmestürmer Kylian Mbappé (22.) und dem Ex-Dortmunder Jude Bellingham (43.) brachten Madrid den neunten Sieg im zehnten Ligaspiel, Mbappé scheiterte zudem mit einem Handelfmeter (52.).

Für die Katalanen erzielte Fermín López (38.) in einer Partie mit zahlreichen spektakulären Szenen den zwischenzeitlichen Ausgleich, Barcas Pedri sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte (90.+10).

Hitziges El Clasico-Duell: Bellingham und Mbappe sorgen für Real-Führung

Flick hatte seine bisherigen vier Clásicos allesamt gewonnen, nun aber musste er von der Tribüne aus zusehen. Grund war die Gelb-Rote Karte im Spiel gegen Girona, auf der Bank saß somit sein Assistent Marcus Sorg.

Zu sehen bekamen Flick von oben und Sorg von unten ein gewohnt hitziges und temporeiches Duell - und eine stark beginnende Real-Mannschaft.

Mbappés erster Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung noch aberkannt (13.), kurz darauf war es dann aber soweit: Bellingham spielte den Franzosen frei, Mbappé vollendete ins lange Eck.

Die Zuschauer bekamen kaum Zeit zum Durchatmen: Fermín nutzte eine Hereingabe von Marcus Rashford aus kurzer Distanz zum Ausgleich, fast im Gegenzug stellte Bellingham den alten Abstand wieder her.

Kurz nach der Pause hatte Mbappé bei einem umstrittenen Handelfmeter die Chance zum 3:1, scheiterte aber an Schlussmann Wojciech Szczesny. Barcelona drängte danach auf den Ausgleich.

