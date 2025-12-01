Nach seiner Rücken-OP ist Marc-Andre ter Stegen wieder zurück im Teamtraining des FC Barcelona eingestiegen. Um eine Rolle bei der kommenden Weltmeisterschaft zu spielen, muss sich der 33-Jährige aber wieder in die Stammrolle spielen.

In einem Livestream des Barca-Trainings vor dem Nachholspiel gegen Atletico Madrid am Dienstag (21.00 Uhr) ist der 33-Jährigen beim Aufwärmen zu sehen. Ter Stegen und Joan Garcia, der in dieser Saison unter Trainer Hansi Flick die Rolle als Stammtorwart übernommen hat, spielten sich gegenseitig Bälle zu.

In seinem Regenerationsprozess machte ter Stegen damit einen weiteren Schritt, dass der etatmäßige Barca-Kapitän aber bald wieder im Tor der Katalanen stehen wird, ist kaum zu erwarten. Vor der Saison war ihm der Status als Nummer eins aberkannt worden. Es entbrannte ein öffentlicher Streit, ter Stegen verlor zwischenzeitlich sogar die Kapitänsbinde, erhielt sie aber symbolisch vor dem Saisonbeginn zurück.