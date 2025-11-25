- Anzeige -
- Anzeige -
La liga

Real Madrid: Nächster Ärger um Vinicius Jr. droht - Superstar stellt wohl Ultimatum wegen Xabi Alonso

  • Aktualisiert: 26.11.2025
  • 10:18 Uhr
  • ran.de

Im internen Zoff zwischen Superstar und Trainer dürfte bei Real Madrid die nächste Eskalationsstufe erreicht worden sein.

Das angespannte Verhältnis zwischen Vinicius Jr. und seinem Trainer Xabi Alonso dürfte wohl kaum noch zu kitten sein.

Wie nun "The Athletic" berichtet, stellt der Brasilianer den Verantwortlichen bei Real Madrid daher wohl mehr oder weniger ein Ultimatum in Bezug auf eine mögliche Vertragsverlängerung.

Demnach soll der 25-Jährige den Verantwortlichen um Präsident Florentino Perez schon im Oktober mitgeteilt haben, dass er seinen bis 2027 laufenden Kontrakt nur verlängern werde, wenn sich das Verhältnis zu Alonso entweder verbessern würde oder die "Königlichen" sich für einen Trainerwechsel entscheiden.

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste zur La Liga in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

- Anzeige -

Sollte eine Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2026 nicht absehbar sein, gilt es als wahrscheinlich, dass Real Vinicius Jr. verkaufen dürfte. Als potenzielle Interessenten werden Paris Saint-Germain und Vereine aus Saudi-Arabien gehandelt.

- Anzeige -

Vinicius Jr.: In der Champions League noch ohne Torbeteiligung

Der frühere Leverkusen-Coach Alonso steht hingegen schon nach wenigen Monaten im Amt bei den Madrilenen durchaus in der Kritik.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Highlights: River Plate kassiert Last-Minute-Tor! Plötzlich rasten alle aus

Zuletzt gab es drei sieglose Partien in Folge, zudem schwelt der Konflikt mit Vinicius Jr., der unter Alonso sportlich auch nicht mehr so unantastbar ist wie unter dessen Vorgänger Carlo Ancelotti. Nur in fünf von bislang 17 Partien der Madrilenen spielte er über die volle Distanz, neunmal wurde der Brasilianer vorzeitig ausgewechselt und viermal wurde er gar nicht eingesetzt.

In der Königsklasse ist der Nationalspieler sogar noch ohne Torbeteiligung, in La Liga stehen immerhin fünf Tore und vier Assists für ihn zu Buche.

News und Videos zur La Liga
Kylian Mbappe Awarded With Golden Boot 2024-2025
News

Real-Präsident erhebt heftige Vorwürfe gegen Barca

  • 24.11.2025
  • 23:19 Uhr
imago images 1067189101
News

Trauer-Fauxpas um Diogo Jota: Real entschuldigt sich

  • 24.11.2025
  • 07:53 Uhr
Ter Stegen
News

Topklub macht bei ter Stegen offenbar Ernst

  • 21.11.2025
  • 12:08 Uhr
FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA Sports
News

Barca-Befehl an Lewy? Bayern wohl um Millionen gebracht

  • 21.11.2025
  • 10:36 Uhr
FC Barcelona Open Training Session in Spotify Camp Nou
News

So gigantisch wird Barcas Camp-Nou-Rückkehr

  • 19.11.2025
  • 21:59 Uhr
imago images 1045974088
News

Von Vinicius genervt? Kroos überrascht mit Geständnis

  • 18.11.2025
  • 19:07 Uhr
Trainiert hat Barca schon im neuen Camp Nou
News

Rückkehr fix: Barca ab sofort wieder im Camp Nou

  • 17.11.2025
  • 17:55 Uhr
Streitet mit PSG: Kylian Mbappé
News

Transfer geplatzt: PSG fordert Mega-Summe von Mbappé

  • 17.11.2025
  • 17:14 Uhr
imago images 0795178339
News

Vor NFL-Gastspiel: Real Madrid ändert Stadionnamen

  • 15.11.2025
  • 16:04 Uhr
Lamine Yamal
News

Lamine Yamal: Ein Frühstarter auf Rekordjagd

  • 14.11.2025
  • 10:45 Uhr