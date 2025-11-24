Peinlicher Patzer von Real Madrid. Im Gedenken an Ex-Liverpool-Star Diogo Jota und seinen Bruder präsentieren die Königlichen ein falsches Foto. Nun folgt die Entschuldigung.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat sich für einen unangenehmen Fehler bei seiner Generalversammlung entschuldigt. Die Königlichen hatten am Sonntag der Verstorbenen des vergangenen Jahres gedacht und dabei ein falsches Foto gezeigt.

Statt André Silva, dem Bruder des ehemaligen Liverpool-Stürmers Diogo Jota, wurde André da Silva vom FC Elche gezeigt. André Silva und Jota waren im Juli bei einem Autounfall ums Leben gekommen - ein Unglück, das in der Fußballwelt eine Welle der Trauer ausgelöst hatte.

Real entschuldigte sich auf der Plattform X für das Malheur. Klubpräsident Florentino Perez wiederholte die Entschuldigung auf der Versammlung und sprach von einem "menschlichen Fehler".