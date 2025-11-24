- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Trauer-Fauxpas um Diogo Jota: Real Madrid entschuldigt sich nach falschem Foto

  • Aktualisiert: 24.11.2025
  • 07:53 Uhr
  • SID

Peinlicher Patzer von Real Madrid. Im Gedenken an Ex-Liverpool-Star Diogo Jota und seinen Bruder präsentieren die Königlichen ein falsches Foto. Nun folgt die Entschuldigung.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat sich für einen unangenehmen Fehler bei seiner Generalversammlung entschuldigt. Die Königlichen hatten am Sonntag der Verstorbenen des vergangenen Jahres gedacht und dabei ein falsches Foto gezeigt.

Statt André Silva, dem Bruder des ehemaligen Liverpool-Stürmers Diogo Jota, wurde André da Silva vom FC Elche gezeigt. André Silva und Jota waren im Juli bei einem Autounfall ums Leben gekommen - ein Unglück, das in der Fußballwelt eine Welle der Trauer ausgelöst hatte.

Real entschuldigte sich auf der Plattform X für das Malheur. Klubpräsident Florentino Perez wiederholte die Entschuldigung auf der Versammlung und sprach von einem "menschlichen Fehler".

- Anzeige -
- Anzeige -

Real verteidigt Tabellenführung

Am Abend kam Madrid in Elche nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. Stürmer Silva stand bei den Hausherren in der Startelf und wurde in der 79. Minute ausgewechselt.

Real reichte das Remis, um seine Tabellenführung in La Liga erfolgreich zu verteidigen. Erzrivale FC Barcelona, der sich am Samstag 4:0 gegen Athletic Bilbao durchgesetzt hatte, liegt jedoch nur noch einen Punkt zurück.

- Anzeige -
Mehr News und Videos zum Fußball
Auslosung Europa League
News

Europa League live: Übertragung im TV, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse

  • 24.11.2025
  • 09:00 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 24.11.2025
  • 08:59 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragungen im TV und kostenlosen Joyn-Livestream

  • 24.11.2025
  • 08:54 Uhr
Fakten zum WM-Pokal
News

WM 2026: Wann findet die Auslosung für die Gruppenphase statt?

  • 24.11.2025
  • 08:49 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 24.11.2025
  • 08:48 Uhr
Kimmich
News

Diese Gegner drohen dem DFB-Team bei der WM

  • 24.11.2025
  • 08:46 Uhr
2247032568
News

Hammerlos(e): Italiens Weg zur WM wird steinig

  • 24.11.2025
  • 08:45 Uhr
imago images 1069540548
News

Messi folgt Müller ins Halbfinale der MLS-Playoffs

  • 24.11.2025
  • 07:30 Uhr
Spektakulärer Treffer: Cristiano Ronaldo
News

Ronaldo trifft spektakulär

  • 24.11.2025
  • 07:21 Uhr
Dominik Kohr foult Max Moerstedt
News

Thon fordert Zwölf-Spiele-Sperre gegen Rekordsünder Kohr

  • 24.11.2025
  • 06:48 Uhr