Schon während der Partie wurde Bravo offensichtlich von gegnerischen Fans immer wieder verbal beleidigt, orden sein, nach dem Schlusspfiff eskalierte die Situation dann in Form des körperlichen Angriffs auf den Spanier.

Laut dem Portal "Relevo" stand dabei unter anderem der von Bayer Leverkusen an Real Madrid verliehene Iker Bravo unfreiwillig im Mittelpunkt.

Nach dem 4:2-Sieg von Real Madrids U19-Mannschaft gegen Rayo Majadahonda kam es wohl zu einem Zwischenfall am Mannschaftsbus der "Königlichen".

Das frühere Barca-Talent Bravo ist noch bis zum 30. Juni 2024 an Real Madrid verliehen, anschließend besitzen die "Königlichen" eine Kaufoption.

In der laufenden Saison glänzte der Stürmer vor allem in der UEFA Youth League. In sechs Begegnungen steuerte das Talent drei Tore und zwei Vorlagen für Real bei.