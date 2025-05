FC Barcelona: Neben Hansi Flick – auch Erfolgs-Trio vor Verlängerung bei Blaugrana

Der FC Barcelona arbeitet intensiv an dem Kader für die kommende Saison. Dabei sind die Katalanen nun kurz vor der Finalisierung von zwei wichtigen Verlängerungen.

Nach dem nationalen Double in der ersten Saison unter Hansi Flick wollen die Katalanen in der kommenden Spielzeit auch europäisch ganz vorne angreifen. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet die sportliche Führung des FC Barcelona bereits an den Personalien für die Zukunft.

Dabei bahnen sich die ersten großen Erfolge an. Vor allem mit dem deutschen Erfolgstrainer soll man kurz vor einer Verlängerung stehen. Barca-Boss Joan Laporta klärt in einem Interview mit dem Sender TV3 auf: "Der Vertrag von Flick ist beschlossen, aber nicht unterschrieben."

Transfer-Experte Fabrizio Romano heizte die Personalie auf "X" nun noch einmal an. Laut dem Insider soll Flick bereits am Mittwoch sein Arbeitspapier bei der Blaugrana verlängern.