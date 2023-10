Real Madrid: Jude Bellingham schon jetzt galaktisch! Die Gründe für seinen Höhenflug

Mit ausgebreiteten Armen stand Bellingham abermals auf dem Platz und ließ sich für einen Augenblick von den mitgereisten Fans feiern. Es waren seine Tore 12 und 13 in dieser Saison. Dass er in beeindruckender Konstanz Tore liefert, "überrascht mich etwas", gab er in aller Bescheidenheit zu. Sein Trainer stimmt ihm da zu. "Ich kann nicht leugnen, dass wir alle von seiner Form überrascht sind, insbesondere von seinem Niveau und seiner Effektivität", erklärte Carlo Ancelotti nach dem Clasico: "Er ist überall auf dem Feld."

Etwas mehr als elf Jahre später ist es Bellingham selbst, der für einen ikonischen Clasico-Moment in der Heimstädte des großen Rivalen gesorgt hat – streng genommen gleich zwei. Zunächst glich er den Führungstreffer von Ilkay Gündogan mit einem sensationellen Fernschuss aus, um dann in der Nachspielzeit in Mittelstürmerposition den Sieg für sein Team zu sichern.

"Ich erinnere mich immer an Jubel, an den von Ronaldo im Camp Nou mit dem 'Calma'", erzählte der Engländer: "Das bleibt dir im Kopf, die ikonischen Momente." Cristiano Ronaldo ließ 2012 das Stadion des großen Rivalen verstummen, die Königlichen gewannen mit 2:1.

So überraschend die neuentdeckten Torjägerqualitäten des 20-Jährigen auch sind, so wenig überraschend ist es, dass er keine Probleme damit hat, sich auf dem höchsten aller Niveaus in Europa und auf der Welt zu behaupten.

Weil er in Dortmund einer der wenigen Spieler war, die Woche für Woche und Tag für Tag in der Lage gewesen sind, ihr tatsächliches Potential zu zeigen und auch mal über die eigenen Grenzen zu gehen. Das Material, aus dem Weltklassespieler gemacht sind.

Schon beim BVB war das im Ansatz zu sehen. Wenngleich es hier und da Momente gab, in denen seine Mitspieler oder Trainer ihn einbremsen mussten, so war es für alle offensichtlich, dass er zu den absoluten Führungsspielern des Teams zählte.

In Interviews mag der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler noch so bescheiden wirken, auf dem Platz kann er eine Reife ausstrahlen, die für sein Alter besonders ist. Das weiß auch sein Trainer, der am Samstag davon sprach, dass sein Spieler "wegen seiner Einstellung manchmal wie ein Veteran wirkt".

Im Moment sticht bei Bellingham die Quote an Torbeteiligungen besonders heraus. 13 Treffer und drei Assists in 13 Pflichtspielen – alle 70,4 Minuten ist der Nationalspieler direkt an einem Tor beteiligt.

Trotzdem rechnet Ancelotti damit, dass die Regression in Richtung Normalität nicht allzu stark auf seinen Topstar wirken wird. "Bellinghams Obergrenze liegt in dieser Saison locker bei 20 oder 25 Toren", sagte der Italiener nach dem Clasico. Es wäre eine bemerkenswerte Zahl für einen Spieler auf seiner Position.

Eigentlich ist es bei Fußballern dieser Preisklasse so, dass sie mit einem gehörigen Rucksack nach Madrid wechseln. Die Königlichen sind der mit Abstand größte Fußballklub, wenn es um Champions-League-Titel aber auch den eigenen Mythos geht.

2021 sagte Toni Kroos im "TOMorrow-Podcast" des ehemaligen "GQ"-Chefredakteurs Tom Junkersdorf zum Vergleich mit dem FC Bayern: "Ich glaube, dass Real nochmal einen kleinen Tick größer und auch bekannter ist auf der Welt." Es sei der "größte Klub der Welt". Der Druck, den Spieler dort erfahren, ist enorm.

Und doch wirkte es von Beginn an so, als hätte Bellingham eher Last abgegeben. In Dortmund war er wegen seiner Klasse unverzichtbar – aber eben auch der absolute Mittelpunkt auf nahezu allen Ebenen. Der Rechtsfuß musste im Spielaufbau, auf den Flügeln, im Zehnerraum und in der Offensive seine Qualitäten einbringen, weil es dem BVB nur so möglich war, individuelle und taktische Schwächen zu verstecken.

Gerade im letzten Jahr in Dortmund gab es vereinzelt Auftritte, in denen Bellingham nicht nur frustriert wirkte, sondern hin und wieder auch überfordert mit dieser Last. In Madrid ist es anders. Ancelotti gibt ihm zwar die Freiheit, an vielen Stellen auf dem Platz zu helfen. Doch der Zwang fällt weg, denn auch die Klasse seiner Mitspieler ist enorm.