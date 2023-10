FC Barcelona: Talentschmiede "La Masia" glüht wieder

Erling Haaland (Manchester City)

Alvarez rückte für den verletzten Kevin De Bruyne in die Startelf und erzielte etwa in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad einen Doppelpack, während der Norweger ohne Treffer blieb. Real Madrid soll die Entwicklung um Haaland genau beobachten, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 200 Millionen Euro besitzen soll. Unklar sei nur, ob diese schon 2024 greifen könnte. © 2023 Getty Images