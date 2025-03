Mit ausgebreiteten Armen und herausgestreckter Brust feierte Kylian Mbappé seinen ersten Meilenstein bei Real Madrid: Mit seinen Meisterschaftstoren Nummer 21 und 22 beim 3:2 des spanischen Rekordmeisters gegen Aufsteiger CD Leganes stellte der Superstar nach insgesamt 44 Einsätzen den 15 Jahre alten Einstandsrekord von Cristiano Ronaldo von 33 Pflichtspieltreffern ein.

"So viele Tore zu haben wie Cristiano, ist immer gut. Aber das ist etwas Besonderes", sagte Mbappé nach dem Schlusspfiff über die Bestmarke. Sein Siegtor (76.) zelebrierte der zu Saisonbeginn verpflichtete Ex-Weltmeister in triumphaler Pose vor der Fankurve.

Durch einen verwandelten Foulelfmeter in Panenka-Manier (32.) hatte der Franzose die Mannschaft von Nationalspieler Antonio Rüdiger in Führung gebracht. Den zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand glich Jude Bellingham aus (47.).

Unmissverständlich machte der 26-Jährige seinen Anspruch auf eine eigene Ära bei Real Madrid deutlich. "Jeder weiß, was Cristiano für Real und für mich bedeutet. Wir sprechen miteinander, und er gibt mir viele gute Ratschläge - aber wir müssen jetzt Trophäen gewinnen", sagte Mbappé.

Auch Kritiker in den Medien hat der Torjäger inzwischen von seinen Fähigkeiten überzeugt. "Es hat", kommentierte die Madrider Sportzeitung AS, "etwas länger gedauert als erwartet, aber Mbappé hat Real Madrid übernommen. Gegen Leganes hat er wieder das Spiel eröffnet und am Ende für Punkte getroffen - das Schwierigste und Wertvollste. Dafür wurde er geholt."

Trainer Carlo Ancelotti schwärmte einmal mehr von seinem nach Anlaufschwierigkeiten zum Anführer gereiften Topstar. "Er macht es sehr gut, er ist im Spiel viel aktiver und präsenter. Kylian macht den Unterschied, und das ist das, was wir von ihm wollen", meinte der italienische Starcoach.