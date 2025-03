FC Bayern München gegen FC St. Pauli: Diese Defensivleistung reicht nicht gegen Inter - Kommentar

Das Wichtigste in Kürze

Eine genaue Diagnose steht noch aus, aber die Befürchtung bei den Münchnern ist groß, dass auch der bereits seit Sommer zweimal am nun wieder verletzten rechten Fuß operierte Japaner erneut ausfällt.

FC Bayern: Abwehr alles andere als sattelfest

Zum anderen trat die neu formierte Bayern-Defensive gegen den krassen Underdog aus Hamburg alles andere als sattelfest auf.

Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Gäste gleich mehrere Topchancen, ehe sie schließlich zum zu diesem Zeitpunkt nicht unverdienten 1:1-Halbzeitstand durch Saad trafen.

Und als die Partie nach Sanes Doppelpack nach der Pause eigentlich entschieden schien, ließ die Hintermannschaft in der Nachspielzeit den kurz zuvor eingewechselten Ritzka in Unterzahl aus der eigenen Hälfte durchlaufen, so dass er unbedrängt zum 2:3 einschießen konnte.