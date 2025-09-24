Real Madrid - Vinicius Junior steht erneut in der Kritik: "Es ist genug"

Vinicius Junior sorgt in La Liga erneut für Aufregung. Der Star von Real Madrid fiel offenbar wieder durch Provokationen auf.

Real Madrid konnte zuletzt mit 4:1 gegen Levante gewinnen und damit seinen sechsten Sieg im sechsten Ligaspiel feiern. Vinicius Junior sorgte dabei allerdings abermals für Aufregung beim Gegner.

Levantes Kapitän Unai Elgezabal kritisierte das Verhalten des Brasilianers. "Ich möchte kein Öl ins Feuer gießen, aber es ist wahr, dass nicht nur wir selbst, sondern auch die Fans und die Mannschaft, die wir vertreten, respektlos behandelt werden", sagte er bei "Cadena SER".

Und weiter: "Wir sind auch Menschen und müssen sagen, dass es genug ist. Ich weiß, dass [Vinicius] ein Spieler mit viel Potenzial ist, aber es gibt bestimmte Situationen, die ich als Mensch nicht durchgehen lassen kann."

Worauf er sich dabei konkret bezog, sagte er nicht: "Ich denke, ich verteidige und vermittle Werte, so dass man manchmal sagen muss, dass es genug ist. Es war nicht der richtige Zeitpunkt dafür; für mich war es unangebracht ... Und nun ja, das war's. Ich möchte nicht mehr daraus machen, weil es unnötig ist, aber ich verteidige meine Leute. Das ist alles, was ich sagen kann."