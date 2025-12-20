Die AC Mailand ist auf der Suche nach Verstärkung wohl gleich an zwei Deutschen dran - und ein Deal soll dabei weit fortgeschritten sein.

Niclas und Niklas: Die AC Mailand bemüht sich laut "Gazzetta dello Sport" um deutsche Nationalspieler im Doppelpack. Während die Verhandlungen mit West Ham United über eine Ausleihe von Stürmer Niclas Füllkrug weit fortgeschritten sein sollen, habe Milan auch Interesse an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Verteidiger Niklas Süle.

Der 30-Jährige hatte am Freitag beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach erst sein drittes Saisonspiel für den BVB bestritten und kam erstmals über 90 Minuten zum Einsatz. Knackpunkt bei den Bemühungen um Süle, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, soll allerdings dessen hohes Gehalt sein.