Serie a

Serie A: AC Florenz schockiert über Todesdrohungen gegen Gosens-Teamkollege

  • Aktualisiert: 07.12.2025
  • 16:45 Uhr
  • SID

Die AC Florenz steckt nach der 1:3-Niederlage in Sassuolo tief in der Krise. Nach veröffentlichten Todesdrohungen gegen die Familie von Verteidiger Dodo hat der Klub sofort Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet.

Die schwere Krise beim italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz hat einen hässlichen Tiefpunkt erreicht.

Nach der 1:3-Niederlage bei US Sassuolo am Samstag, bei der Nationalspieler Robin Gosens erneut verletzungsbedingt fehlte, veröffentlichte die Frau des brasilianischen Florenz-Verteidigers Dodo in den sozialen Netzwerken Todesdrohungen von Fans gegen sie und ihre Familie.

Der Klub reagierte am Sonntag und bezeichnete die Nachrichten als "inakzeptabel" und "beschämend".

Florenz über Todesdrohungen: "Verhalten hat keinen Platz"

"Dieses Verhalten hat im Fußball und in der Gesellschaft keinen Platz", teilte die Fiorentina mit. Der toskanische Klub, der in 14 Ligaspielen noch ohne Sieg ist, habe Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um "die Spieler, die Mitarbeiter, ihre Angehörigen und Familien zu schützen".

Sechs Punkte hat Florenz erst auf dem Konto - und damit bei einem Spiel mehr bereits fünf Zähler Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Gosens fehlt seit Anfang November wegen einer Oberschenkelblessur.

