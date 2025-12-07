Serie A: AC Florenz schockiert über Todesdrohungen gegen Gosens-Teamkollege

Die AC Florenz steckt nach der 1:3-Niederlage in Sassuolo tief in der Krise. Nach veröffentlichten Todesdrohungen gegen die Familie von Verteidiger Dodo hat der Klub sofort Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet.

Die schwere Krise beim italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz hat einen hässlichen Tiefpunkt erreicht.

Nach der 1:3-Niederlage bei US Sassuolo am Samstag, bei der Nationalspieler Robin Gosens erneut verletzungsbedingt fehlte, veröffentlichte die Frau des brasilianischen Florenz-Verteidigers Dodo in den sozialen Netzwerken Todesdrohungen von Fans gegen sie und ihre Familie.

Der Klub reagierte am Sonntag und bezeichnete die Nachrichten als "inakzeptabel" und "beschämend".