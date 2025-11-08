Serie A: Deutscher erlöst SC Pisa nach 34 Jahren

34 Jahre lang musste der SC Pisa auf einen Sieg in der ersten italienischen Liga warten - dann erlöste ein Berliner den zwischenzeitlich tief abgestürzten Traditionsklub.

Dank des Treffers des früheren deutschen U19-Nationalspielers Idrissa Touré in der 75. Minute besiegte Pisa am Freitagabend US Cremonese 1:0 (0:0) und gewann erstmals seit Mai 1991 wieder ein Spiel in der Serie A.

"Ich habe vor dem Match gesagt, dass ich ein Tor schießen werde. Jetzt freue ich mich natürlich umso mehr und hoffe, dass dieses Abenteuer weitergeht", sagte der 27 Jahre alte Touré, der 2018 aus der zweiten Mannschaft von Werder Bremen nach Italien gewechselt war und seit 2021 in Pisa unter Vertrag steht.

Mit dem Klub aus der "Turmstadt" hatte Touré in diesem Jahr die Rückkehr in die Serie A geschafft, aus der Pisa 1991 abgestiegen war - in der Folge hatte der Verein zeitweise nur noch viertklassig gespielt.