Kehrt Superstar Neymar nach Europa zurück und schließt sich einem Topklub aus der italienischen Liga an?

Kommt Neymar zurück? 2023 hatte sich der Brasilianer aus Europa verabschiedet, als er von Paris Saint-Germain zum saudi-arabischen Klub Al-Hilal wechselte. Nach einer eher unglücklichen Zeit in der Saudi Pro League kickt der 33-Jährige inzwischen wieder bei seinem Jugendklub Santos in Brasilien. Doch das könnte sich ändern.

So hat Gleison Bremer, seines Zeichens Abwehrspieler von Juventus Turin, in einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport" erklärt, Neymar könnte seine Laufbahn bei der "Alten Dame" in der Serie A ausklingen lassen. "Es wäre großartig, ihn hier zu haben", wird der Verteidiger zitiert.

Weitere italienische Medien griffen das Gerücht in der Folge auf und zogen Parallelen zu der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo 2018. Wie Neymar heute, war CR7 seinerzeit 33 Jahre alt.