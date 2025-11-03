Serie A
Italien: Trainer-Ikone Giovanni Galeone im Alter von 84 Jahren verstorben
- Veröffentlicht: 03.11.2025
- 12:12 Uhr
- Leon Kerninger
Der italienische Fußball trauert um den ehemaligen Trainer Giovanni Galeone. Der ehemalige Trainer der SSC Neapel starb im Alter von 84 Jahren im Krankenhaus in Udine.
Galeone trainierte zwischen 1974 und 2007 verschiedenste Vereine des italienischen Fußballs. Zu seinen Stationen zählten Pescara, Como, Perugia und eben die SSC Neapel.
Seine letzte Trainerstation war Udinese in der Saison 2006/07, bevor er im Jahr 2013 dann offiziell seinen Rücktritt bekanntgab.
Zuletzt fungierte Galeone als Mentor von Massimiliano Allegri und Gian Piero Gasperini.
Serie A: Trauerbekundungen aus der italienischen Liga
Der Tod der Trainer-Ikone hinterlässt die Fußball-Landschaft Italiens in Trauer. Zahlreiche Vereine sprachen ihr Mitgefühlt aus.
"Der FC Internazionale Milano drückt seine tiefe Trauer über den Tod von Giovanni Galeone aus und schließt sich seiner Familie und der gesamten Fußballwelt in dieser Zeit der Trauer an." Neben Inter Mailand bekundeten unter anderem Napoli, Udinese oder die AS Rom ihr Beileid.
Vor dem Serie-A-Ligaspiel zwischen Parma und Bologna gab es für Galeone außerdem eine Schweigeminute.