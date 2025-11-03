Der italienische Fußball trauert um den ehemaligen Trainer Giovanni Galeone. Der ehemalige Trainer der SSC Neapel starb im Alter von 84 Jahren im Krankenhaus in Udine.

Galeone trainierte zwischen 1974 und 2007 verschiedenste Vereine des italienischen Fußballs. Zu seinen Stationen zählten Pescara, Como, Perugia und eben die SSC Neapel.

Seine letzte Trainerstation war Udinese in der Saison 2006/07, bevor er im Jahr 2013 dann offiziell seinen Rücktritt bekanntgab.

Zuletzt fungierte Galeone als Mentor von Massimiliano Allegri und Gian Piero Gasperini.