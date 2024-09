Mats Hummels' deutsche Vorgänger bei der Roma: Drei Weltmeister und ein Publikumsliebling

Anzeige

Mats Hummels wird zum siebten Deutschen im Trikot der AS Rom, unter seinen Vorgängern sind große Namen - die bei der Roma oft ihr großes Glück fanden.

Gerade in den Neunziger Jahren war die italienische Serie A ein Mekka für deutsche Top-Stars. Neben Inter Mailand und Milan war auch die AS Roma durchaus beliebt. ran blickt auf die sechs Vorgänger von Mats Hummels im weinroten Teil der ewigen Stadt.

Jürgen Schütz (1963 bis 1967)

Heute fast vergessen, einst eine Wucht: Jürgen Schütz, ein Torjäger sondergleichen, gewann 1962/63 das Double mit Borussia Dortmund, wechselte danach für damals sagenhafte 450.000 D-Mark nach Rom - damit war seine Nationalmannschafts-Karriere nach nur sechs Länderspielen beendet. Bei der Roma wurde Schütz zwar Pokalsieger, konnte sich aber nicht nachhaltig durchsetzen. 1995 starb er mit nur 55 Jahren an Kehlkopfkrebs.

Karl-Heinz Schnellinger (1964 bis 1965)

Der "blonde Carlo" Karl-Heinz Schnellinger war gemeinsam mit Helmut Haller der bekannteste "Italien-Deutsche" der frühen Jahre. Für die Roma, die ihn 1963 aus Köln verpflichtete und sofort nach Mantua verlieh, spielte der 2024 verstorbene Schnellinger nur ein Jahr in der Serie A - seine große Zeit kam danach bei Milan.

Rudi Völler (1987 bis 1992)

Rudi Völlers große Liebe zu Italien entstand in seinen fünf Jahren bei der Roma, deren Tifosi sich in den schnauzbärtigen Stürmer zurückverliebten - nicht nur weil er ihnen 1991 die Coppa Italia gewann, damals Torschützenkönig dieses Wettbewerbs war. Die große Liebe erlitt allerdings einen Dämpfer: Am 30. August 2004 wurde Völler Roma-Trainer, am 25. September 2004 trat er nach nur einem Sieg aus fünf Spielen zurück.