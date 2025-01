Mats Hummels meckert über Ex-Coach - Fehlstart bei AS Rom

Mats Hummels meckert in einem Interview über seinen Ex-Coach - und lobt seinen neuen Trainer umso mehr.

Rio-Weltmeister Mats Hummels sieht seine Reservistenrolle in der Anfangszeit bei der AS Rom als komplizierteste Zeit seiner Laufbahn.

"Es war eine ungewöhnliche Situation, in meiner 18-jährigen Karriere habe ich immer meinen Wert gezeigt, auch bei wichtigen Spielen", sagte der Innenverteidiger der römischen Tageszeitung "Il Messaggero": "Es war ein Moment, in dem alles schief lief." Trainer Ivan Juric habe ihm einfach "keine Chance gegeben, zu spielen."

"Juric hatte seine Vorstellungen vom Fußball. Offensichtlich war ich nicht fit genug, um in seinem Spiel zu passen, aber ich hatte kein Problem mit ihm", erklärte Hummels rückblickend: "In meinem Leben habe ich immer versucht, negative Situationen mit Humor, Philosophie und Arbeit zu bewältigen, in dem Glauben, dass es früher oder später besser wird."

Deshalb habe er die Situation einfach akzeptiert und abgewartet.