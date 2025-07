Die EM ist für die 26-Jährige allerdings vorzeitig beendet, die Hoffnung auf ein Happy End, also eine vergleichsweise übersichtliche Pause, sie lebt aber.

Das ist eine gute Nachricht, auch wenn Giulia Gwinn nach einer Innenbandverletzung am linken Knie "voraussichtlich mehrere Wochen" ausfallen wird, wie der DFB bestätigte.

Aber auch an der Verletzung selbst.

Wie übrigens auch die Titel-Hoffnungen der DFB-Frauen bei der Europameisterschaft. Das liegt an dem 2:0 gegen Polen, das auch ohne die Kapitänin gelang, die sich kurz vor der Halbzeit verletzte.

Das Wichtigste in Kürze

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Verletzung eines Schlüsselspielers ein Impuls für die restliche Mannschaft sein kann. 2014 verletzte sich Marco Reus vor der WM und fiel aus - die Mannschaft holte am Ende den Titel. Reus hatte während seiner Karriere ähnliches Pech wie Gwinn, die sich in der Vergangenheit bereits zwei Kreuzbandrisse zugezogen hat (2020 und 2022).

Giulia Gwinn: Wück und andere Führungsspielerinnen gefragt

In diesem Zusammenhang ist nicht nur Bundestrainer Christian Wück gefragt, sondern auch andere Führungsspielerinnen. Oder diejenigen, die neu in diese Rolle schlüpfen wollen. Indem Gwinns Beiträge als Persönlichkeit, aber auch als Spielerin, auf mehrere Schultern verteilt werden. Ihr Ausfall kann also auch eine Chance sein.

Für andere Spielerinnen, für das Team. Oder gar auf den Titel.

Damit "kein Kreuzbandriss" möglicherweise der Startschuss für eine erfolgreiche EM ist.