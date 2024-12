Das Serie-A-Duell zwischen Juventus Turin und der AC Florenz wird von rassistischen Beleidigungen überschattet. Opfer der Beschimpfungen war Ex-Fiorentina-Profi Dusan Vlahovic.

Die AC Florenz und der deutsche Fußball-Nationalspieler Robin Gosens haben zum Jahresabschluss weiter an Boden auf die Spitzengruppe der Serie A verloren. Im Verfolgerduell bei Rekordmeister Juventus Turin rettete Florenz zwar ein glückliches 2:2 (1:1), blieb aber auch im dritten Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Überschattet wurde die Partie von rassistischen Beleidigungen gegen Juve-Spieler Dusan Vlahovic.

Nach fünf Minuten unterbrach Schiedsrichter Maurizio Mariani die Partie und hielt sich an das Protokoll der Liga. Zunächst wurden die Teams zusammengerufen, dann unterrichtete der Unparteiische beide Trainer. Über eine Stadiondurchsage wurde mit einer dauerhaften Spielunterbrechung gedroht. Medienberichten zufolge kamen die rassistischen Beleidigungen von Anhängern der AC Florenz, für die der Serbe von 2018 bis 2022 gespielt hatte, ehe er nach Turin gewechselt war. Nach fast dreiminütiger Unterbrechung wurde das Spiel fortgesetzt.

Gosens, seit seinem Wechsel Ende August eigentlich Stammspieler, saß erstmals in einer Ligapartie auf der Bank und musste die Vorfälle ebenso von außen mit ansehen wie den Rückstand. Turins Khephren Thuram zog ohne Gegenwehr vom Mittelfeld bis in den Strafraum und erzielte die Führung für Juventus (20.). Der frühere Juve-Profi Moise Kean glich noch vor der Pause aus (38.), doch Thuram brachte Turin nach dem Seitenwechsel abermals in Führung (48.). Als Juventus auf die Entscheidung drängte, sicherte Riccardo Sottil (87.) der Fiorentina das Remis.

Vor dem Zusammenbruch des inzwischen wieder genesenen Edoardo Bove Anfang Dezember lag Florenz nur einen Punkt hinter der Spitze, nun sind es bei einem Spiel weniger neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Atalanta Bergamo. Turin bleibt punktgleich hinter Florenz auf Platz sechs.