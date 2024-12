Es läuft weiter schleppend für Mats Hummels: Bei der Liga-Pleite seiner Roma gegen Atalanta Bergamo musste der Abwehrspieler wegen eines Schlags auf den Rücken verletzt raus - und holte sich einen Rüffel von Coach Claudio Ranieri ab.

Der frühere Weltmeister Mats Hummels durchlebt beim kriselnden italienischen Erstligisten AS Rom weiterhin turbulente Tage und dabei mehr Licht als Schatten.

Bei der 0:2 (0:0)-Niederlage gegen den Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo stand der 35-Jährige zwar wie schon am Donnerstag gegen Tottenham Hotspur in der Startelf - musste dann aber in der 74. Minute humpelnd ausgewechselt werden.

Im Rahmen der PK nach dem Spiel erläuterte Coach Claudio Ranieri, was Sache ist. "Hummels bekam einen Schlag in den Rücken, was zu einer Verhärtung seiner Muskulatur führte", verdeutlichte der neue Trainer der Roma. Weitere Untersuchungen und eine genaue Diagnose soll noch am Dienstag erfolgen.

Aktuell ist also noch unsicher, ob der Abwehr-Routinier länger ausfällt oder schon am kommenden Wochenende wieder mitmischen kann. Klar ist allerdings, dass Hummels seinen Coach mit dem verletzungsbedingten Aus keine Freude bereitet hat.

"Ich hätte es bevorzugt, wenn Mats mich früher gewarnt hätte, dann hätte ich andere Wechsel gemacht", monierte Ranieri, der schon der dritte Coach der Roma in dieser Saison ist, aber ebenfalls noch keine Wende bewirken konnte.