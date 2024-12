Es läuft weiter schleppend für Mats Hummels: Bei der Liga-Pleite seiner Roma gegen Atalanta Bergamo musste der Abwehrspieler verletzt raus.

Der frühere Weltmeister Mats Hummels durchlebt beim kriselnden italienischen Erstligisten AS Rom weiterhin turbulente Tage.

Bei der 0:2 (0:0)-Niederlage gegen den Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo stand der 35-Jährige wie schon am Donnerstag gegen Tottenham Hotspur in der Startelf - musste dann aber in der 74. Minute humpelnd ausgewechselt werden. Die Roma wartet seit Ende Oktober auf einen Sieg, der Abstand zur Abstiegszone beträgt lediglich zwei Zähler.

AS-Trainer Claudio Ranieri, der nach drei Partien weiterhin sieglos ist, Hummels aber jeweils eingesetzt hat, stellte den 2014er-Weltmeister erneut als zentralen Verteidiger seiner Dreierkette auf.

Gegen die beste Offensive der Serie A hielt die Defensive bis zur 69. Minute stand, dann aber hatten die Römer Pech: Ein eigentlich harmloser Abschluss von Marten de Roon wurde unhaltbar abgefälscht und ging ins Tor. Ex-Römer Nicolo Zaniolo erhöhte nach einer Ecke per Kopf (89.).

Beim zweiten Treffer hatte Hummels das Spielfeld bereits angeschlagen verlassen, die turbulenten Tage in Italiens Hauptstand setzen sich für ihn fort: Vor vier Tagen hatte er einen Elfmeter gegen die Spurs verursacht - und im selben Spiel den Last-Minute-Ausgleich erzielt. Zuvor war er unter Trainer Ivan Juric nicht zum Zug gekommen.