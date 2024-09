Mats Hummels wechselt zur AS Rom: Sein Warten hat sich gelohnt - ein Kommentar

Anzeige

Mats Hummels kann mit seinem Wechsel zur AS Rom zwar bei der Champions League nur zuschauen. Dennoch hat sich für den Routinier das Warten auf den richtigen Klub gelohnt. Seine Wahl zeigt auch: Der Weg des geringsten Widerstands ist nichts für ihn. Ein Kommentar.

Von Martin Jahns

Die Vereinssuche von epischem Ausmaß hat ein Ende gefunden!

Seit Anfang Juli hat Mats Hummels nach der unglücklich verlaufenen Trennung vom BVB immer wieder für Wechsel-Schlagzeilen gesorgt. Vorbehaltlich des Medizinchecks ist das Ziel nun gefunden: Den ewigen Hummels zieht es in die ewige Stadt zur AS Rom.

Nach den zuvor kolportierten, aber letztlich geplatzten Wechseln zu interessierten Klubs wie RCD Mallorca, Brighton & Hove, Bologna oder Real Sociedad ist die Roma aber alles andere als eine Notlösung. Für Hummels könnte der italienische Traditionsklub zu einer späten Fußball-Liebe werden.

Denn in Rom erwartet Hummels nicht nur eine der beeindruckendsten Städte Europas mit ihrem einmaligem Flair. Auch seine neue sportliche Heimat ist mit dem geschichtsträchtigen Stadio Olimpico, in dem Deutschland 1990 Weltmeister wurde, ein Fußballtempel. Zumal die leidenschaftlichen Roma-Fans selbst in den sportlich eher durchwachsenen vergangenen Spielzeiten für einen Zuschauerschnitt von über 60.000 Fans und trotz der Leichtathletik-Laufbahn regelmäßig für brodelnde Stimmung sorgen. Die Rahmenbedingungen passen also schon einmal.