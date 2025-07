Leroy Sane hat sein Kapitel bei Galatasaray Istanbul begonnen. Der Ex-Münchner stieg beim türkischen Meister ins Training ein, schon am Samstag könnte er sein Debüt feiern.

Nationalspieler Leroy Sane ist beim türkischen Meister Galatasaray Istanbul ins Training eingestiegen. Bei seiner ersten Einheit nach seinem Wechsel von Bayern München am Donnerstagabend in Istanbul unter Ausschluss der Öffentlichkeit zeigte sich der 29-Jährige gut gelaunt und scherzte mit seinen Teamkollegen, wie in einem Instagram-Video des Klubs zu sehen war. "Leroy ist da", schrieb Gala mit einem Löwen-Emoji dazu.

Sane war bereits am Mittwoch nach seinem Sonderurlaub in Istanbul angekommen, die Mannschaft kehrte am Donnerstag aus dem sechstägigen Trainingslager im oberösterreichischen Windischgarsten zurück. Schon am Samstag könnte Sane im Testspiel gegen RC Straßburg sein Debüt feiern, in jedem Fall soll er sich den Gala-Fans im RAMS-Park präsentieren.

Am 2. August steht gegen Lazio Rom noch ein weiteres Testspiel an, bevor am 8. August die neue Saison mit einem Auswärtsspiel bei Gaziantep FK startet.