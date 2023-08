Stürmer Mathys Tel ist nach dem 0:3 der Bayern im Supercup gegen RB Leipzig in sozialen Medien rassistisch beleidigt worden.

Tel hatte gegen Leipzig einige Großchancen vergeben und wurde in der 64. Minute gegen Neuzugang Harry Kane ausgewechselt.

Am Sonntag meldete sich der 18-Jährige auf Instagram selbst zu Wort. "'Es ist im Kopf. Es wird nichts und niemanden erreichen. Danke an meine bayerische Familie und all die, die mich unterstützen. Bei schönem Wetter aber auch wenn es regnet."