Kommentar: Thomas Tuchel begibt sich erneut in Gefahr

Die 0:3-Pleite im Supercup gegen RB Leipzig versetzt dem FC Bayern einen herben Dämpfer. Die Mannschaft steht vollkommen neben sich, doch auch Trainer Thomas Tuchel hat aus der vergangenen Saison offenbar wenig gelernt. Ein Kommentar.

Von Stefan Kumberger

Das Theater um Harry Kane hat vieles verdeckt, jetzt zeigt die herbe Niederlage im Supercup, wo der FC Bayern aktuell wirklich steht. Saft- und kraftlos ließ man sich von starken Leipzigern überrumpeln und ging verdient mit 0:3 unter.

Jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, dass der Trainer frühzeitig seine Vision erklärt. Dass er auf Fehlersuche geht und öffentlich um Vertrauen in seine Arbeit wirbt. Doch nur sechs Tage vor dem Bundesligastart seiner Bayern in Bremen (Freitag ab 19:30 Uhr LIVE in SAT.1 und auf ran.de) tut Thomas Tuchel das gerade nicht.