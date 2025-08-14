Anzeige

Transfers: Stuttgart setzt auf die Zukunft, statt auf die Gegenwart Transfers: Stuttgart hat "plus gemacht". Durch mehrere Abgänge wurden 38,65 Millionen Euro eingenommen. Vorrangig durch den Verkauf der Offensiv-Waffe Enzo Millot, welcher für ein fürstliches Gehalt und eine Ablöse über 28 Millionen zum saudi-arabischen Verein Al-Ahli wechselt. Anrie Chase (Salzburg), Jacob Bruun Larsen (Burnley) und Woo-yeong Jeong (Union Berlin) brachten ebenfalls summierte zehn Millionen Euro ein. Diese wurden nur zum Teil reinvestiert. Und eher in langfristige Transfers. Trainer Sebastian Hoeneß darf sich über vier Neuzugänge freuen. Lorenz Assignon (Stade Rennes), Lazar Jovanovic (Roter Stern Belgrad), Chema Andres (Real Madrid Castilla) und Noah Darvich (FC Barcelona) stoßen zum Kader dazu. Für insgesamt 21 Millionen. Damit hat man auch ohne einen Woltemade-Verkauf bereits knapp 18 Millionen eingenommen. Jedoch ist bis auf Assignon niemand sofort für die Startelf eingeplant. Jovanovic und Darvich sind 18 Jahre alt, Andres ist 20. Den Talenten muss Zeit gegeben werden. Somit ähnelt der Kader dem vom vorigen Jahr.

Gerüchte: Fast mehr Absagen als Zusagen Gerüchte: FCB-Sportvorstand Max Eberl hat nach wochenlangem Ringen das Woltemade-Thema eigentlich für beendet erklärt: "Die Sache ist vom Tisch". Zu weit lagen die Vorstellungen über eine Ablöse auseinander. Aber VfB-Sportvorstand Alexander Wehrle heizte das Gerücht aus eigenem Interesse neu mit einem Ultimatum an. "Wenn man den Spieler unbedingt verpflichten will, müsste man auch in der Lage sein, in dieser Zeit eine Lösung zu erzielen. Wir spielen am Samstag den Supercup (live in Sat.1, auf Joyn und ran.de). Bis spätestens zum Anpfiff sollte auch alles geklärt sein." Ein verbessertes Angebot des Rekordmeisters über 60 Millionen Euro plus Bonuszahlungen lehnten die Schwaben laut Sky-Informationen ab, was eine erneute Schelte von Woltemades Berater nach sich zog. "Die Antwort des Aufsichtsrats über eine Forderung von marktfremden 75 Millionen Euro für einen Spieler, der ablösefrei gekommen ist, jedoch mit einer Gehaltseinstufung im unteren Mittelfeld, entbehrt - insbesondere für einen nationalen Transfer - nicht nur jeglicher Grundlage, sondern steht im krassen Widerspruch zu den erwähnten Absprachen", polterte Danny Bachmann gegenüber der "dpa". Sicher ist, dass es das Umfeld nervt. Woltemade würde offenbar gerne wechseln, doch hat einen gültigen Vertrag in Stuttgart. Der VfB hat keine Not, zu verkaufen. Es wirkt jedoch so, als würde dieser Baustein alles andere aufhalten. Stuttgart tätigt aktuell keine größeren Transfers und weiß intern nicht sicher, ob man mit Woltemade oder dem Woltemade-Geld planen kann. Darüber hinaus laufen weitere Deals an. Justin Diehl wird mit dem VfL Bochum in Verbindung gebracht, auch Fanliebling Silas könnte bei einer entsprechenden Summe den Verein noch verlassen. Der Kader soll ausgedünnt werden. Aber wer könnte noch kommen und helfen, den VfB wieder in die Top 5 der Liga zu führen? FC Bayern - Tom Bischof, Lennart Karl, Paul Wanner und Co.: Die Münchner Youngster im Talente-Check

FC Bayern: Europäische Top-Klubs wollten Lennart Karl – News und Gerüchte Der kolportierte Wunschtransfer James McAtee war dem amtierenden Pokalsieger zu teuer. Der Engländer ging stattdessen nach Nottingham. Der talentierte Grieche Giannis Konstantelias von PAOK Thessaloniki saß schon im Flieger nach Stuttgart, verlängerte nach langem Hin und Her dann aber doch. Auch Casper Jander (Nürnberg) und Cole Campbell (BVB) wurden in den vergangenen Wochen mit dem VfB in Verbindung gebracht, konnten aber - stand jetzt - nicht realisiert wurden. Laut "The Athletic" buhlen die Schwaben derzeit um Fabio Vieira als möglichen Millot-Ersatz. Der Offensivspieler wechselte 2022 für 35 Millionen von Porto zu Arsenal. Die "Gunners" wollen ihn für "einen respektablen Preis" abgeben. Was auch immer das heißt, aber es klingt für Stuttgart eigentlich zu teuer. Bislang ist der Undav-Transfer mit einer Sockelablöse von 26,7 Millionen der historische Rekorddeal. Lose Gerüchte gibt es auch um Fabio Silva (Wolverhampton) und Paul Wanner (FC Bayern). Doch alles in allem ist es bislang ein durchwachsener Transfersommer. Wohl auch, weil alles im Woltemade-Nebel steckt.

Vor Bayern-Duell: VfB Stuttgart im Formcheck Vorbereitung: Hoeneß resümierte nach der letzten Testspielpleite (0:1) gegen Bologna: "Ich bin happy über den Test, wir sind gut durchgekommen, aber ich sehe jetzt auch die Dinge, an denen wir arbeiten müssen." Die restlichen Spiele wurden fast alle gewonnen. 6:0 gegen Toulouse, 2:1 gegen Celta Vigo, 7:1 gegen Fellbach und ein wildes 4:4 gegen die PSV Eindhoven. Bitter ist die Verletzung von Dreh- und Angelpunkt Angelo Stiller. Der zentrale Mittelfeldspieler riss sich im Trainingslager am Tegernsee das Außenband im Sprunggelenk und fällt wohl erstmal aus, könnte bei gutem Verlauf aber im Supercup schon wieder auf dem Rasen stehen. Finn Jeltsch kuriert eine Entzündung aus und Leonidas Stergiou laboriert an einer Fußverletzung. Silas hat es am Knöchel erwischt. Davon abgesehen wirkt die Mannschaft zumindest eingespielt. Mit einem Durchschnittsalter von 24,6 stellt Stuttgart auch den drittjüngsten Kader der Bundesliga, direkt nach Bremen und Leipzig (beide 24,5). Besonders Neuzugang Andres stach positiv hervor. Der Sechser überzeugte mit Ballsicherheit und einer hohen Passquote. Der 20-Jährige ist ein guter Backup für den verletzten Stiller. Der "Hoeneß-Ball" besteht weiterhin aus hohem Pressing, schnellen Kontern, abgeklärter Passsicherheit und einem vertikalen, dominanten Spiel.