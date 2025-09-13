Anzeige
Premier League

Nick Woltemade: Traum-Debüt für Newcastle! DFB-Shootingstar wird in der Premier League zum Mann des Spiels

  • Aktualisiert: 13.09.2025
  • 20:57 Uhr
  • ran

Erfolgreiche Premiere für Newcastle United: Nick Woltemade trifft gleich im ersten Pflichtspiel für sein neues Team und verhilft diesem damit entscheidend zum Sieg.

Nick Woltemade ist zum Start in sein England-Abenteuer ein Einstand nach Maß gelungen. Der Nationalspieler erzielte in seinem ersten Pflichtspiel für Newcastle United nach 29 Minuten sein erstes Tor in der Premier League.

Auf Vorlage von Jacob Murphy vollendete der gebürtige Bremer am 4. Spieltag der Premier League per Kopf gegen die noch punktlosen Wolverhampton Wanderers und verhalf seinem Team damit zum 1:0-Sieg.

Newcastle United bezahlte Rekordsumme für Woltemade

Der Stürmer war bei seinem Premierenspiel an einigen gefährlichen Aktionen beteiligt und wurde schließlich in der 65. Minute ausgewechselt und durch den dänischen Mittelstürmer William Osula ersetzt.

Woltemade war erst im Schlussspurt des Transfersommers vom VfB Stuttgart nach England gewechselt, die "Magpies" sollen 75 Millionen Euro für ihn bezahlen.

Nick Woltemade trifft in Newcastle: Aufregender Sommer im DFB-Team

Zuvor hatte der 23-Jährige einen aufregenden Sommer erlebt. Bei der U21-EM wurde er Torschpützenkönig und musste sich mit dem DFB-Team erst im Finale nach Verlängerung England mit 2:3 geschlagen geben. Zudem gab er sein Debüt in der Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Wochenlang war über einen Wechsel zum FC Bayern München spekuliert worden. Doch beide Vereine wurden sich über die Ablösesumme nicht einig.

