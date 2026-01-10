Galatasaray Istanbul kassiert im Finale des türkischen Supercups eine Niederlage gegen Stadtrivale Fenerbahce. Auch Leroy Sane und Ilkay Gündogan können die Enttäuschung gegen einen Landsmann nicht verhindern.

Die deutschen Stars Leroy Sane und Ilkay Gündogan haben ihren ersten Titelgewinn mit Galatasaray Istanbul verpasst. Der Meister und Pokalsieger verlor das Finale um den türkischen Supercup 0:2 (0:1) gegen den Stadtrivalen Fenerbahce.

Der gerade erst verpflichtete Matteo Guendouzi (28.) und Jayden Oosterwolde (48.) trafen im Atatürk-Olympiastadion von Istanbul für die Mannschaft des deutsch-italienischen Trainers Domenico Tedesco.

Der deutsche Nationalspieler Sane, der sich noch Hoffnungen auf eine Nominierung für die WM im Sommer durch Bundestrainer Julian Nagelsmann macht, stand in der Startelf und wurde kurz vor Schluss ausgewechselt.