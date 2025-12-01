Galatasaray: Leroy Sane trifft im Istanbuler Derby – Fenerbahce antwortet spät

Leroy Sane hat sein erstes Tor im Istanbuler Derby für Galatasaray erzielt. Fenerbahce unter Ex-Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco rettete sich in der Schlussphase.

Nationalspieler Leroy Sané hat sein erstes Derby-Tor für Galatasaray Istanbul im Duell der Erzrivalen erzielt - den Sieg mit seinem neuen Klub aber knapp verpasst.

Beim Rekordchampion Fenerbahce erzielte der 29-Jährige mit einem abgefälschten Schuss in der 27. Minute das Tor zur Gästeführung, es war sein vierter Treffer für die Cim Bom.

Der Vorsprung hielt allerdings nur bis knapp vor dem Abpfiff, dann kam Fener mit Trainer Domenico Tedesco durch den Kolumbianer Jhon Durán (90.+5) noch zum 1:1 (0:1)-Ausgleich.

Galatasaray, bei dem auch der frühere Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan in der Startelf stand, führt damit die Süper Lig weiter mit einem Punkt Vorsprung auf Fener an. Trabzonspor liegt nach 14 Spieltagen mit nur einem weiteren Zähler Rückstand in Lauerstellung.