- Anzeige -
- Anzeige -
süper lig

Galatasaray: Leroy Sane trifft im Istanbuler Derby – Fenerbahce antwortet spät

Leroy Sane hat sein erstes Tor im Istanbuler Derby für Galatasaray erzielt. Fenerbahce unter Ex-Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco rettete sich in der Schlussphase.

Nationalspieler Leroy Sané hat sein erstes Derby-Tor für Galatasaray Istanbul im Duell der Erzrivalen erzielt - den Sieg mit seinem neuen Klub aber knapp verpasst.

Beim Rekordchampion Fenerbahce erzielte der 29-Jährige mit einem abgefälschten Schuss in der 27. Minute das Tor zur Gästeführung, es war sein vierter Treffer für die Cim Bom.

Der Vorsprung hielt allerdings nur bis knapp vor dem Abpfiff, dann kam Fener mit Trainer Domenico Tedesco durch den Kolumbianer Jhon Durán (90.+5) noch zum 1:1 (0:1)-Ausgleich.

Galatasaray, bei dem auch der frühere Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan in der Startelf stand, führt damit die Süper Lig weiter mit einem Punkt Vorsprung auf Fener an. Trabzonspor liegt nach 14 Spieltagen mit nur einem weiteren Zähler Rückstand in Lauerstellung.

- Anzeige -
- Anzeige -

Fenerbahce gegen Galatasaray: Feuerzeug trifft Karatas

Das große Istanbuler Derby war wie so oft geprägt von Emotionen und Hektik. Galatasarays Kazimcan Karatas wurde in der ersten Hälfte von einem Feuerzeug getroffen, das Spiel war zeitweise unterbrochen.

In der Nachspielzeit kollidierte er dann mit Mitspieler Lucas Torreira und musste verletzt vom Platz.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Galatasaray v Genclerbirligi - Turkish Super Lig ISTANBUL, TURKIYE - NOVEMBER 22: Galatasaray players celebrate after Ilkay Gundogan scores a goal during the Trendyol Super Lig week 13 match betwee...
News

Fenerbahce vs. Galatasaray heute live: Läuft das Istanbul-Derby im TV und Stream?

  • 01.12.2025
  • 15:45 Uhr
Eintracht Frankfurt v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
News

Gala statt Geld: Sane schlug wohl "riesiges Angebot" aus

  • 20.11.2025
  • 10:51 Uhr
Türkei Kocak
News

Wettskandal in der Türkei: Wohl auch Spieler im Visier

  • 29.10.2025
  • 08:34 Uhr
Leroy Sane
News

Sane auf Oktoberfest in Rangelei verwickelt

  • 07.10.2025
  • 09:37 Uhr
Leroy Sane during group phase match between Galatasaray and Liverpool in Istanbul, Turkiye, 30 September 2025. ( Copyright: BerkxOzkanx-xDepoxPhotos 18846377
News

Ex-Bayern-Boss stellt bei Sane die Charakterfrage

  • 04.10.2025
  • 15:58 Uhr
2235389280
News

Tedesco nach erster Pleite schon vor dem Aus?

  • 26.09.2025
  • 16:34 Uhr
imago images 1058013543
News

Ex-BVB-Coach Nuri Şahin wechselt in die Süper Lig

  • 13.09.2025
  • 12:27 Uhr
Zidane
News

Star-Trainer Zinedine Zidane verhandelt wohl mit Türkei-Klub

  • 06.09.2025
  • 19:02 Uhr
Gündogan
News

Galatasaray macht Gehalt von Gündogan öffentlich

  • 03.09.2025
  • 10:38 Uhr
Mourinho
News

Fix! Fenerbahce feuert Mourinho nach Champions-League-Aus

  • 29.08.2025
  • 09:59 Uhr