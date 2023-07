Die deutsche U19-Nationalmannschaft der Frauen trennt nur noch ein Sieg vom EM-Titel. Am Sonntagabend ab 17:30 Uhr trifft die U19 im EM-Endspiel auf Spanien, nachdem man zuvor im Halbfinale Frankreich mit 3:2 nach Verlängerung rausgeworfen hatte.

Hier könnt ihr im Liveticker ab 17:30 Uhr das Finale zwischen Spanien und Deutschland mitverfolgen.

>>> HIER AKTUALISIEREN <<<

Update, 30. Juli 2023, 20:14 Uhr: Spanien gewinnt Elfmeter-Drama gegen Deutschland

Was für ein Spiel! Bis zum Schluss war alles drin, aber die Spanierinnen verwandeln letztlich einen Elfmeter mehr. Bei den deutschen Spielerinnen fließen die Tränen, während die Spanierinnen feiern. Wir verabschieden uns!

Update, 30. Juli 2023, 20:13 Uhr: Elfmeterschießen

Oh nein! Das wars...Deutsch hätte treffen müssen, schießt aber links weit am Tor vorbei. Spanien gewinnt dieses Elfmeterschießen mit 3:2.

Update, 30. Juli 2023, 20:12 Uhr: Elfmeterschießen

Wieder hält Torhüterin Adamczyk! 3:2

Update, 30. Juli 2023, 20:11 Uhr: Elfmeterschießen

Bitter! Jetzt scheitert Bartz an der spanischen Torhüterin. 3:2

Update, 30. Juli 2023, 20:10 Uhr: Elfmeterschießen

Adamczyk pariert gegen Corrales! Alles wieder drin für die DFB-Mädels! 3:2

Update, 30. Juli 2023, 20:10 Uhr: Elfmeterschießen

Hils, gerade eingewechselt, hämmert den Ball zum 3:2 in die Maschen.

Update, 30. Juli 2023, 20:09 Uhr: Elfmeterschießen

Erika trifft zum 3:1 für Spanien.

Update, 30. Juli 2023, 20:09 Uhr: Elfmeterschießen

Diehm scheitert am Pfosten, 2:1.

Update, 30. Juli 2023, 20:08 Uhr: Elfmeterschießen

Lloris verwandelt den zweiten Elfer für Spanien, 2:1.

Update, 30. Juli 2023, 20:08 Uhr: Elfmeterschießen

Veit gleicht aus, die Keeperin ist dran. Aber zu hart geschossen, 1:1!

Update, 30. Juli 2023, 20:07 Uhr: Elfmeterschießen

Olaya trifft für Spanien, 1:0!

Update, 30. Juli 2023, 20:01 Uhr: Elfmeterschießen

Jetzt ist es amtlich. Das Finale wird im Elfmeterschießen entschieden, ein echter Krimi.

Update, 30. Juli 2023, 20:00 Uhr: Noch ein DFB-Wechsel (120. Minute)

Hils kommt für Alber. Gleich werden die Elfmeter entscheiden. Eine Minute gibt es extra.

Update, 30. Juli 2023, 19:57 Uhr: Spanien probiert es nochmal (117. Minute)

Zunächst wird eine Ecke im letzten Moment von der DFB-Abwehr abgeblockt, dann schnappt sich Torhüterin Adamczyk unter Druck eine Hereingabe.

Update, 30. Juli 2023, 19:55 Uhr: Fünf Minuten noch... (115. Minute)

Es ist weiter intensiv und spannend, aber so richtig viel passiert in den Strafräumen nicht mehr.

Update, 30. Juli 2023, 19:51 Uhr: Wem gelingt der Lucky Punch? (110. Minute)

Beide Mannschaften spielen jetzt vorsichtig. Gelingt trotzdem noch einem Team der späte Siegtreffer?

Update, 30. Juli 2023, 19:45 Uhr: Anpfiff zur zweiten Halbzeit der Verlängerung (106. Minute)

Weiter geht's! So langsam riecht es nach Verlängerung. Deutsch kommt für Janzen und Pucks für Nachtigall in die Partie.

Update, 30. Juli 2023, 19:44 Uhr: Ende der ersten Halbzeit der Verlängerung (105. Minute)

Es steht weiter 0:0.

Update, 30. Juli 2023, 19:41 Uhr: Gut aufgepasst (104. Minute)

Vanessa Diehm klärt einen langen Ball der Spanierinnen.

Update, 30. Juli 2023, 19:38 Uhr: Kett probiert es immer wieder (101. Minute)

Die Angreiferin des FC Bayern dribbelt über rechts, bleibt aber hängen-

Update, 30. Juli 2023, 19:34 Uhr: Harte Zweikämpfe (97. Minute)

Auch wenn die Kräfte schwinden, schenken sich beide Teams nicht. Die Zweikämpfe werden hart geführt, teilweise an der Grenze.

Update, 30. Juli 2023, 19:31 Uhr: Es geht hin und her (94. Minute)

Chancen auf beiden Seiten, letztlich geraten die Torhüterinnen aber nicht wirklich in Gefahr.

Update, 30. Juli 2023, 19:28 Uhr: Anpfiff zur Verlängerung (91. Minute)

Weiter geht's! Bei Deutschland kommt Alina Axtmann für Acikgöz in die Partie.

Update, 30. Juli 2023, 19:21 Uhr: Es geht in die Verlängerung (90+6. Minute)

Nun ist die reguläre Spielzeit im EM-Finale der U19-Frauen zu Ende. Nach einem 0:0 zwischen Spanien und Deutschland geht es nun in die Verlängerung.

Update, 30. Juli 2023, 19:15 Uhr: Lange Nachspielzeit angezeigt (90+1. Minute)

Aufgrund der Verletzungsunterbrechung rund um Wifi gibt es nun im zweiten Durchgang sechs Minuten Nachspielzeit.

Update, 30. Juli 2023, 19:13 Uhr: Pfosten! Glück für Deutschland (89. Minute)

Bei einem Konter Spaniens kommt Corrales links im Strafraum alleine vor Adamcyzk zum Schuss. Sie schiebt das Leder links an den Pfosten.

Update, 30. Juli 2023, 19:12 Uhr: Die letzten Minuten laufen (88. Minute)

Nun sind nur noch rund drei Minuten in der regulären Spielzeit zu absolvieren. Allerdings wird es wohl einiges an Nachspielzeit geben. Wifi musste lange behandelt werden und ist mittlerweile auch ausgewechselt worden. Das sieht nach einer etwas schlimmeren Verletzung bei der Spanierin aus.

Update, 30. Juli 2023, 19:08 Uhr: Wifi muss behandelt werden (83. Minute)

Die eingewechselte Spanierin mit dem Namen Wifi ist angeschlagen und muss nun erst einmal behandelt werden.

Update, 30. Juli 2023, 19:03 Uhr: Spätes Tor oder Verlängerung? (78. Minute)

So langsam geht es dem Ende der regulären Spielzeit entgegen. Daher stellt sich nun natürlich die Frage, ob noch eines der Teams ein spätes Tor erzielt, welches dieses Finale entscheidet oder geht es doch in die Verlängerung? Deutschland würde die Verlängerung wohl als gutes Omen sehen. Auch im Halbfinale setzte sich die DFB-U19 nach 120 Minuten schon gegen Frankreich mit 3:2 durch.

Update, 30. Juli 2023, 18:59 Uhr: Frische Kräfte für das DFB-Team (74. Minute)

Bei Deutschland kommen nun Bartz für Platner und Janzen für Sehitler ins Spiel.

Update, 30. Juli 2023, 18:55 Uhr: Nun gibt es mehr Räume (70. Minute)

Nach gut 70 Minuten in diesem intensiven Finale lassen die Kräfte bei beiden Teams nun etwas nach. Dadurch gibt es im Mittelfeld oftmals mehr Räume.

Update, 30. Juli 2023, 18:52 Uhr: Adamczyk packt sicher zu (67. Minute)

Die deutsche Torfrau Adamczyk hält einen Distanzschuss aus ungefähr 22 Metern souverän fest.

Update, 30. Juli 2023, 18:49 Uhr: Hartes Einsteigen gegen D. Acikgöz (64. Minute)

Im Mittelfeld geht Fiamma sehr hart in einem Zweikampf gegen D. Acikgöz, kommt dabei zu spät und tritt ihre Gegenspielerin rüde um. Dafür sieht die Spanierin folgerichtig Gelb, während die deutsche Verteidigerin behandelt werden muss.

Update, 30. Juli 2023, 18:45 Uhr: Nachtigall versucht es aus der Distanz (60. Minute)

Die deutsche Außenstürmerin hält von halblinks aus etwa 24 Metern einfach mal drauf, der Schuss geht knapp über das Tor.

Update, 30. Juli 2023, 18:40 Uhr: DFB-Frauen drängen auf das 1:0 (55. Minute)

Die deutschen U19-Frauen kommen mit extrem viel Dynamik aus der Kabine und hatten in den ersten paar Minuten des zweiten Durchganges schon einige Offensivaktionen.

Update, 30. Juli 2023, 18:37 Uhr: Kett hält drauf (52. Minute)

Die deutsche Stürmerin zieht von links im Strafraum aus recht kurzer Tordistanz ab, Font bekommt gerade noch die Fäuste hoch und lenkt das Leder mit etwas Glück über das Tor.

Update, 30. Juli 2023, 18:35 Uhr: Deutschland verpasst die Führung (50. Minute)

Sehitler kommt rechts im Strafraum aus etwa zehn Metern zum Abschluss. Sie schiebt das Leder knapp links unten am Tor vorbei.

Update, 30. Juli 2023, 18:31 Uhr: Weiter geht es in Leuven (46. Minute)

Die zweite Halbzeit zwischen Spanien und Deutschland läuft.

Update, 30. Juli 2023, 18:15 Uhr: Halbzeit in Leuven (45. Minute)

Zur Halbzeit des Endspiels um den EM-Titel der U19-Frauen steht es im Duell zwischen Spanien und Deutschland noch 0:0.

Update, 30. Juli 2023, 18:12 Uhr: Kett hält drauf (42. Minute)

Kett zieht halbrechts am Strafraum volley ab. Torfrau Font kann das Leder souverän festhalten.

Update, 30. Juli 2023, 18:11 Uhr: D. Acikgöz mit Mega-Einsatz (41. Minute)

Die deutsche Abwehrspielerin D. Acikgöz lässt sich links am Strafraum nicht abschütteln, sie grätscht den Ball gleich zwei Mal hintereinander erfolgreich vor einer Spanierin weg.

Update, 30. Juli 2023, 18:06 Uhr: Sehr faires Spiel bislang (36. Minute)

Gut zehn Minuten vor der Pause kann man festhalten, dass dieses Finale bislang sehr fair geführt wird. Es gab erst vier Fouls, allesamt von den Spanierinnen begangen.

Update, 30. Juli 2023, 18:00 Uhr: An das Außennetz! (30. Minute)

Torfrau Adamczyk unterläuft beim Rausspielen beinahe ein folgenschwerer Fehlpass. Sie spielt direkt in die Beine von Bartel, die daraufhin von rechts am Strafraum abzieht. Die Spanierin schießt allerdings nur rechts an das Außennetz.

Update, 30. Juli 2023, 17:58 Uhr: Zähes Ringen (28. Minute)

Nachdem Deutschland nun besser in der Partie ist, entwickelt sich ein packender Schlagabtausch mit den spanischen U19-Juniorinnen in diesem EM-Finale im belgischen Leuven.

Update, 30. Juli 2023, 17:53 Uhr: Knapp drüber! (23. Minute)

Deutschland hat nun die beste Phase im bisherigen Spiel. D. Acikgöz hält von links am Strafraum aus ungefähr 22 Metern drauf, der Ball geht nur wenige Zentimeter rechts über das Tor.

Update, 30. Juli 2023, 17:51 Uhr: Fast die Führung für Deutschland (21. Minute)

Nach einem Rückpass auf Torfrau Font knallt sie das Leder mit dem Fuß direkt auf den Kopf der anlaufenden Stürmerin Alber. Von ihr geht das Leder nur ganz knapp rechts am Tor vorbei. Das wäre ein richtiger Slapstick-Treffer geworden.

Update, 30. Juli 2023, 17:47 Uhr: Keine einfachen Bedingungen in Leuven (17. Minute)

Die Wetterbedingungen im belgischen Leuven machen es den Spielerinnen nicht unbedingt einfach. Mittlerweile hat recht starker Regen eingesetzt.

Update, 30. Juli 2023, 17:43 Uhr: Adamczyk muss nachfassen (13. Minute)

Die deutsche Torfrau hat bei einem weiteren Abschluss der Spanierinnen so ihre Probleme. Sie lässt den nicht sonderlich gefährlichen Schuss nach vorne abprallen, sichert ihn aber im Nachfassen.

Update, 30. Juli 2023, 17:41 Uhr: Spanien wird gefährlicher (11. Minute)

Die Ibererinnen haben nun deutlich die spielerische Oberhand, Bartel hält aus gut 23 Metern einfach mal drauf, ihr Versuch geht nur knapp über das Tor.

Update, 30. Juli 2023, 17:38 Uhr: Camacho mit einem Kopfball (8. Minute)

Die Spanierinnen kommen in der 8. Minute zum ersten Torabschluss. Camacho setzt einen Kopfball aus etwa acht Metern rechts neben den Kasten.

Update, 30. Juli 2023, 17:36 Uhr: DFB-Juniorinnen in der Offensive (6. Minute)

Nach gut fünf, sechs Minuten kommen die U19-Frauen des DFB nun erstmals in der heutigen Partie nach vorne und können sich längere Zeit am Strafraum festsetzen. Zu einem nennenswerten Torabschluss kommt es aber nicht.

Update, 30. Juli 2023, 17:32 Uhr: Körperbetonter Beginn (2. Minute)

Erwartungsgemäß versuchen die DFB-Juniorinnen von Beginn an, den spanischen Spielfluss durch aggressive Zweikampfführung zu unterbinden.

Update, 30. Juli 2023, 17:30 Uhr: Anstoß in Leuven

Das Endspiel der U19-EM der Frauen zwischen Spanien und Deutschland läuft.

Update, 30. Juli 2023, 17:24 Uhr: Gleich geht es los

Die beiden Mannschaften betreten nun den Platz in Leuven, nach den beiden Nationalhymnen erfolgt um 17:30 Uhr der Anstoß des Endspiels um den U19-EM-Titel der Frauen.

Update, 30. Juli 2023, 16:35 Uhr: Die Aufstellungen sind da

Spanien: Font - Ortega, Martina, Lloris, Medina - Bartel, Zubieta, Fiamma - Martret, Camacho, Corrales.

Deutschland: Adamczyk - Gloning, Diem, Veit, D. Acikgöz - I. Acikgöz, Platner, Sehitler - Nachtigall, Alber, Kett.

Update, 30. Juli 2023, 16:20 Uhr: Noch eine Stunde bis zum Anstoß

Ab 17:30 Uhr beginnt das U19-EM-Finale der Frauen zwischen Spanien und Deutschland. Gespielt wird im belgischen Leuven.