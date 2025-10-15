Anzeige
U21 LIVE AUF PROSIEBEN MAXX, JOYN UND RAN.DE

Deutsche U21-Nationalmannschaft: Auf Di Salvo wartet viel Arbeit - ein Kommentar

  • Aktualisiert: 15.10.2025
  • 14:13 Uhr
  • Tobias Hlusiak

Die deutsche U21 fährt in Nordirland einen immens wichtigen Sieg ein. Dieser sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch mächtig Sand im Getriebe ist. Nun kommt es auf den Trainer an. Ein Kommentar.

Aus Belfast berichtet Tobias Hlusiak

Antonio Di Salvo musste mehrfach kräftig durchatmen.

Der hart erkämpfte 2:1 (0:1)-Sieg im etwas in die Jahre gekommenen "The Oval"-Stadion von Belfast hatte dem Trainer der deutschen U21-Auswahl alles abverlangt.

"Ich bin erleichtert und gealtert", ließ er danach am ran-Mikrofon einen Blick in seine Gefühlswelt zu.

Das ist außergewöhnlich, denn der 46-Jährige ist für gewöhnlich – gerade bei öffentlichen Auftritten – ein eher zurückhaltender Typ.

Umso deutlicher macht die erfrischende Ehrlichkeit aber, wieviel Druck nach der unnötigen, wie überraschenden Niederlage in der vergangenen Woche gegen Griechenland auf Di Salvo und seinem Team lastete.

Tom Bischof U21

U21 Highlights: Später Sieg für das deutsche Team

Die Highlights zum deutschen Sieg gegen Nordirland kostenlos auf Joyn abrufen

Eine Niederlage bei den solide in die Gruppe gestarteten Nordiren hätte die Deutschland ein beträchtliches Stück von einer EM-Teilnahme 2027 entfernt.

Und sie war mehr als möglich.

Nach frühem Rückstand lagen die DFB-Junioren bis in die Schlussphase zurück. Erst ein Kraftakt drehte die Partie zu ihren Gunsten.

Dabei zeigte Di Salvos Mannschaft über weite Strecken fußballerische Magerkost, ohne Tempo oder Kreativität.

DFB-Junioren: Nur noch ein Bruchteil der EM-Mannschaft übrig

Man merkte ihr den heftigen Umbruch nach dem vergangenen Sommer deutlich an. Von dem Team, das bei der Europameisterschaft teils berauschenden Fußball zeigte, ist nur noch ein Bruchteil übrig.

Ein völlig normaler Vorgang im Jugendfußball. Di Salvo kennt das.

Der Trainer hat mehrfach bewiesen, dass er Spieler in Windeseile zu einem Team formen und Richtung Turnier auf die Strecke setzen kann.

Die Verantwortlichen beim DFB vertrauen ihm, dass er es auch mit dieser Ausgabe schafft.

Deutsche U21 benötigt noch mehr Feinschliff

Der Kader hat alle Komponenten, um an die großen Erfolge deutscher U21-Mannschaften der vergangenen Dekade anzuknüpfen, er scheint aber etwas mehr Feinschliff nötig zu haben.

Die Energieleistung von Belfast kann auf dem gemeinsamen Weg als Beschleuniger durchaus helfen. Sie verschafft Ruhe, um an den klar zu erkennenden Defiziten arbeiten zu können.

Vielleicht dient sie aber auch als eine Art Erweckungserlebnis“ für die Spieler selbst. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein eher glücklicher Sieg in einem "Schweinespiel" ein Team zusammenschweißt.

Es wäre Di Salvo zu wünschen, damit er nicht noch älter wird.

