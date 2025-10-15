Deutsche U21-Nationalmannschaft: Auf Di Salvo wartet viel Arbeit - ein Kommentar

Die deutsche U21 fährt in Nordirland einen immens wichtigen Sieg ein. Dieser sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch mächtig Sand im Getriebe ist. Nun kommt es auf den Trainer an. Ein Kommentar. Aus Belfast berichtet Tobias Hlusiak Antonio Di Salvo musste mehrfach kräftig durchatmen. Der hart erkämpfte 2:1 (0:1)-Sieg im etwas in die Jahre gekommenen "The Oval"-Stadion von Belfast hatte dem Trainer der deutschen U21-Auswahl alles abverlangt. "Ich bin erleichtert und gealtert", ließ er danach am ran-Mikrofon einen Blick in seine Gefühlswelt zu. U21-Highlights: Später Sieg für deutsches Team Das ist außergewöhnlich, denn der 46-Jährige ist für gewöhnlich – gerade bei öffentlichen Auftritten – ein eher zurückhaltender Typ. Umso deutlicher macht die erfrischende Ehrlichkeit aber, wieviel Druck nach der unnötigen, wie überraschenden Niederlage in der vergangenen Woche gegen Griechenland auf Di Salvo und seinem Team lastete.

DFB-Junioren: Nur noch ein Bruchteil der EM-Mannschaft übrig Man merkte ihr den heftigen Umbruch nach dem vergangenen Sommer deutlich an. Von dem Team, das bei der Europameisterschaft teils berauschenden Fußball zeigte, ist nur noch ein Bruchteil übrig. Ein völlig normaler Vorgang im Jugendfußball. Di Salvo kennt das. Der Trainer hat mehrfach bewiesen, dass er Spieler in Windeseile zu einem Team formen und Richtung Turnier auf die Strecke setzen kann. Die Verantwortlichen beim DFB vertrauen ihm, dass er es auch mit dieser Ausgabe schafft.

