Rückstand gedreht, nächsten Rückschlag vermieden: Die deutsche U21-Nationalmannschaft feiert in der EM-Qualifikation einen immens wichtigen Sieg.

Die deutsche U21 hat genau wie die A-Nationalmannschaft mit einem Arbeitssieg in Nordirland zurück in die Spur gefunden. Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo gewann in Belfast nach einem späten Doppelpack 2:1 (0:1) und rehabilitierte sich mit etwas Glück für die überraschende Heimpleite gegen Griechenland vier Tage zuvor.

Assan Ouédraogo (78.) von RB Leipzig und Dzenan Pejcinovic (83., Handelfmeter) vom VfL Wolfsburg trafen für das lange Zeit enttäuschende deutsche Team, Ruairi McConville (4.) hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht. Mit sechs Punkten aus drei Spielen liegt Deutschland dennoch weiter hinter den Griechen (9), nur die Gruppensieger erreichen sicher die EM 2027 in Serbien und Albanien, bei der auch die Tickets für Olympia 2028 vergeben werden.

Wie schon beim 2:3 gegen Griechenland verschlief das DFB-Team den Start völlig und lief dem frühen Gegentor lange Zeit vergeblich hinterher. "Das war leider eine Blaupause zu Freitag. Wir haben die Bedingungen nicht gut angenommen, waren darauf nicht mental vorbereitet", sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig zur Pause bei ran.