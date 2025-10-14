Anzeige
Die spiele der deutschen u21 live auf prosieben maxx, joyn und ran.de

U21: DFB-Junioren nach Arbeitssieg in Nordirland wieder auf EM-Kurs

  • Aktualisiert: 14.10.2025
  • 21:38 Uhr
  • SID

Rückstand gedreht, nächsten Rückschlag vermieden: Die deutsche U21-Nationalmannschaft feiert in der EM-Qualifikation einen immens wichtigen Sieg.

Die deutsche U21 hat genau wie die A-Nationalmannschaft mit einem Arbeitssieg in Nordirland zurück in die Spur gefunden. Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo gewann in Belfast nach einem späten Doppelpack 2:1 (0:1) und rehabilitierte sich mit etwas Glück für die überraschende Heimpleite gegen Griechenland vier Tage zuvor.

Assan Ouédraogo (78.) von RB Leipzig und Dzenan Pejcinovic (83., Handelfmeter) vom VfL Wolfsburg trafen für das lange Zeit enttäuschende deutsche Team, Ruairi McConville (4.) hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht. Mit sechs Punkten aus drei Spielen liegt Deutschland dennoch weiter hinter den Griechen (9), nur die Gruppensieger erreichen sicher die EM 2027 in Serbien und Albanien, bei der auch die Tickets für Olympia 2028 vergeben werden.

Wie schon beim 2:3 gegen Griechenland verschlief das DFB-Team den Start völlig und lief dem frühen Gegentor lange Zeit vergeblich hinterher. "Das war leider eine Blaupause zu Freitag. Wir haben die Bedingungen nicht gut angenommen, waren darauf nicht mental vorbereitet", sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig zur Pause bei ran.

Anzeige
Anzeige
Fussball, U21, U 21 EM Qualifikation Gruppe F - 5.Spieltag Nordirland U21 - Deutschland U21 14.10.2025, The Oval Dennis Seimen (Deutschland, 1) Tom Bischof (Deutschland, 6) Belfast The Oval Nordirl...

Die U21-EM-Qualifikation LIVE auf Joyn sehen!

Alle Spiele der DFB-Junioren im Livestream sehen.

Anzeige

Eine "heiße Nummer" hatte Di Salvo auch mit Blick auf das hart erkämpfte 1:0 der deutschen A-Nationalmannschaft einen Tag zuvor wenige Kilometer entfernt erwartet. Drei Spieler des nordirischen A-Teams standen keine 24 Stunden später sogar bei der U21 in der Startelf. "Wir wissen also, was uns erwartet", so Di Salvo.

Anzeige

Start ins Spiel misslingt völlig

Doch wie schon gegen Griechenland, als es nach 15 Minuten 0:2 stand, misslang der Start vor 1000 Fans im Stadion The Oval total: Nach einem Eckball durfte McConville nahezu unbedrängt einköpfen. Die nach zahlreichen Ausfällen umgestellte deutsche Abwehr wirkte zu Beginn orientierungslos, erst nach 20 Minuten fand das DFB-Team ins Spiel.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

U21: Nagelsmann fehlt - DFB-Boss Rettig stellt sich vor Bundestrainer

Vor allem Kapitän Tom Bischof von Bayern München ging mit großem Einsatz voran und hatte bei einem Distanzschuss auch die erste Chance (24.). Torhüter Dennis Seimen (SC Paderborn), der gegen Griechenland noch böse gepatzt hatte, verhinderte aber auch das 0:2 (39.).

Nach der Pause drückte das deutsche Team dann auf den Ausgleich. In der 56. Minute lag der Ball im Netz, doch der Mainzer Nelson Weiper stand im Abseits. Ein später Doppelschlag wendete doch noch das Blatt: Erst köpfte Ouédraogo platziert ins linke Eck ein, dann verwandelte der eingewechselte Pejcinovic vom Punkt.

Nicht im Stadion war Bundestrainer Julian Nagelsmann, der aber drei Vertreter aus seinem Trainerteam schickte. "Ich habe einen super Draht zu Antonio. Ich habe einen wichtigen Termin, was die Analyse angeht", hatte der 38-Jährige schon am Montag vor dem Heimflug gesagt.

Weitere News und Videos
imago images 1067732507
News

U21-Noten: Ouedraogo glänzt, Shootingstar tut sich schwer

  • 14.10.2025
  • 22:26 Uhr
Tresoldi
News

U21-EM-Quali: Nordirland gegen Deutschland - Übertragung im Free-TV, kostenlosen Joyn-Stream - Ergebnis 1:2

  • 14.10.2025
  • 21:38 Uhr
Dennis Seimen Noah Atubolu
News

U21: Dennis Seimen auf den Spuren von Noah Atubolu

  • 14.10.2025
  • 14:57 Uhr
imago images 1067747298
News

Kein U21-Besuch: Nagelsmann erklärt seine Entscheidung

  • 14.10.2025
  • 11:42 Uhr
imago images 1067605757
News

Kommentar: Diese Niederlage kann der U21 gut tun

  • 10.10.2025
  • 21:32 Uhr
10.10.2025, xmohx, Fussball U 21 EM Qualifikation, Deutschland - Griechenland v.l. Tom Alexander Rothe (Deutsche Fussball Nationalmannschaft DFB U21, U 21 Konstantinos Kostoulas (Griechenland U21) ...
News

Aufholjagd umsonst: U21 patzt gegen Griechenland

  • 10.10.2025
  • 21:00 Uhr
Germany Training Session And Press Conference - UEFA Nations League 2025 SeExklusiv
News

Bischof: "Manchmal gibt's ein paar hinter die Ohren"

  • 10.10.2025
  • 17:17 Uhr
Nicolo Tresoldi (Germany) bejubelt seinen Treffer mit den Teamkollegen, UEFA Under21 Championship 2027 - Qualification Group F, Germany U21, U 21 vs Latvia U21, Ostseestadion am 09. September 2025 ...
News

U21-EM-Qualifikation heute live: Deutschland vs. Griechenland im Free-TV, im Joyn-Livestream und Liveticker

  • 10.10.2025
  • 16:14 Uhr
2170218324
News

Verbandswechsel? Babbel mit klarer Ansage an Tresoldi

  • 10.10.2025
  • 14:25 Uhr
imago images 1066244705
News

U21 muss EM-Quali-Spiele ohne Offensivstar antreten

  • 07.10.2025
  • 19:41 Uhr