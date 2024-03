Gegen die israelische U21 soll es am Dienstag nun mit dem Dreier für Kapitän Eric Martel und Co. klappen. Diese Mission steigt allerdings ohne Colin Kleine-Bekel, der Innenverteidiger der KSV Holstein Kiel zog sich gegen den Kosovo eine Kreuzbandverletzung zu und fällt aus. Für ihn wurde Düsseldorfs Joshua Quarshie nachnominiert .

"Das tut sehr weh, wir hatten uns sicher etwas anderes vorgestellt. Wir wollten mit einem Sieg ins Jahr starten, das ist uns nicht gelungen, und das ist sehr bitter", resümierte Di Salvo im Anschluss an die Partie.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auf Israel. Alle Infos zur Ausgangslage, zur Anstoßzeit und zur Übertragung im Free-TV auf ProSieben MAXX sowie im Livestream auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn.

+++ 26, März, 19:55 Uhr: Souveräne U21 schlägt Israel mit 2:0 +++

Deutschland startete in die zweite Hälfte wie schon in die erste. Das Engagement wurde in der 56. Minute mit dem 2:0 von Merlin Röhl belohnt.

Gleichzeitig verlor Polen mit 0:1 gegen Bulgarien. Das führt dazu, dass die DFB-Elf nun mit einem Spiel weniger als Polen an der Tabellenspitze der Gruppe D thront.

Das nächste Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft wird am 4. September erneut gegen Israel stattfinden.