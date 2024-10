Das Team von Di Salvo gewann sein vorletztes Qualifikationsspiel gegen Bulgarien mit 2:1 (1:1) und sicherte sich als Erster der Gruppe D sein Ticket für die Endrunde im Juni 2025 in der Slowakei.

Das Wichtigste in Kürze

Der Dortmunder Maximilian Beier (9.) und Nick Woltemade vom VfB Stuttgart (66., Foulelfmeter) trafen für den dreimaligen Europameister, der zum siebten Mal in Folge an einer EM teilnehmen wird.

In der Slowakei dürfte vor allem Di Salvo, unter dessen Führung die DFB-Elf im vergangenen Jahr schon in der Gruppenphase gescheitert war, auf Wiedergutmachung aus sein. Nikola Ilijew (37.) war am Freitag für Bulgarien nur der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen.

Viele Augen waren in Regensburg auch auf Shootingstar Paul Wanner gerichtet. Der 18-Jährige vom 1. FC Heidenheim, um dessen Dienste sich auch der österreichische Verband bemüht, musste aber bis zur 72. Minute auf sein Debüt warten. Di Salvo vertraute weitgehend der Startelf aus den erfolgreichen Quali-Spielen gegen Ungarn (5:1) und Estland (10:1) - mit drei Ausnahmen.