Die U21 des DFB trifft in der EM-Qualifikation auf Bulgarien. So seht ihr das Spiel live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn.

Deutsche U21 löst Ticket für EM 2025

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat zum siebten Mal in Folge eine EM-Endrunde erreicht. Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo sicherte sich durch ein 2:1 (1:1) gegen Bulgarien vorzeitig den Gruppensieg.

Maximilian Beier (9.) und Nick Woltemade per Foulelfmeter (66.) trafen in Regensburg für den Europameister von 2009, 2017 und 2021, der den achten Sieg im neunten Qualifikationsspiel feierte. Nikola Ilijew (37.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt. Die EM findet im Juni 2025 in der Slowakei statt.