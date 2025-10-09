U21-Nationalstürmer Nicolo Tresoldi kokettierte zuletzt mit einem Verbandswechsel. ran-Experte Markus Babbel hat dazu eine klare Meinung. Von Tobias Hlusiak "Wenn Gattuso mit mir sprechen möchte, würde mich das sehr freuen", hatte Nicolo Tresoldi zuletzt zu „Sky Sports Italia" gesagt. "Die Regeln erlauben es und mein Telefon ist eingeschaltet“, schob der Stürmer der deutschen U21 nach. Spätestens diese Worte haben nicht nur die Verantwortlichen beim DFB hellhörig werden lassen.

Hinter den Kulissen ist längst ein Tauziehen um den 21-Jährigen, der neuerdings auch Champions-League-Fußball für den belgischen Spitzenklub FC Brügge spielt, im Gange. Tresoldi hat einen italienischen Vater und eine argentinische Mutter, besitzt einen italienischen Pass. Ein Verbandswechsel käme für ihn also in Frage. Auch deshalb bringt er den Coach der Squadra Azzurra ins Spiel.

Markus Babbel warnt vor voreiliger Nominierung von Tresoldi Markus Babbel ist davon ganz und gar nicht angetan. Der ran-Experte ist strikt dagegen, den Mittelstürmer zeitnah für die deutsche A-Elf zu nominieren, um ihn zu "binden". Tresoldi habe "ohne Not ein sehr unglückliches Interview gegeben, mit dem er sich und auch den DFB in die Bredouille bringt", so Babbel. Nagelsmanns WM-Prüfung: Wie der Bundestrainer nach Lösungen sucht

DFB-Team: Manuel Neuer stellt für Comeback offenbar Bedingung an Bundestrainer Julian Nagelsmann "Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man sich die A-Nationalmannschaft verdienen muss. Ich tue mich brutal schwer mit dem Gedanken, einen Spieler auf Biegen und Brechen einzusetzen, nur weil er eventuell für ein anderes Land spielen kann", sagte der Europameister von 1996 im exklusiven Gespräch. „Ich finde, dass man als volljähriger Spieler irgendwann mal entscheiden muss, wohin das eigene Herz geht, für welche Nation man brennt. Dann muss man es aber auch durchziehen und diese Entscheidung ist dann zu akzeptieren und zu respektieren.

Genaro Gattuso reagiert auf Tresoldi-Signale Unabhängig von Nicolo Tresoldi widerstrebt Babbel die aktuelle Praxis, wonach ein Verbandswechsel unter gewissen Voraussetzungen noch nach bis zu drei Einsätzen möglich ist. "Wir sind ja hier nicht im Supermarkt, wo ich mich ständig umentscheiden kann. 'Ach heute kaufe ich mal nicht dieses Fleisch, sondern das andere'", sagte der 53-Jährige. Italiens Nationaltrainer Gennaro Gattuso hat die Signale Tresoldis derweil übrigens empfangen. Angesprochen auf eine potentielle Nominierung des Spielers sagte der ehemalige Weltklassespieler vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Estland und Israel: "Wir arbeiten daran. Mal sehen, was wir tun können."

