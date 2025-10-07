Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auf Griechenland. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker. Den Start in die Qualifikation für die U21-Europameisterschaft hat der DFB-Nachwuchs gemeistert. U21-EM-Quali live auf Joyn und P7 MAXX: 10.10., ab 17:30 Uhr - Deutschland vs. Griechenland Anfang September gewann das Team von Antonio Di Dalvo deutlich mit 5:0 gegen Lettland. Überragender Mann war dabei Nicolo Tresoldi, der gleich drei Treffer erzielte.

Eben jener Tresoldi dürfte auch gegen Griechenland im Fokus stehen. Zudem feiert unter anderem Bayern-Neuzugang Tom Bischof sein Debüt für die U21. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

U21-EM-Qualifikation heute live: Deutschland vs. Griechenland live: Datum, Uhrzeit, Ort Paarung: Deutschland U21 vs. Griechenland U21

Wettbewerb: EM-Qualifikation U21

Datum: 10. Oktober 2025

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Austragungsort: ad hoc Arena (Jena)

U21 live: Deutschland vs. Griechenland heute im Free-TV auf ProSieben MAXX Um 17:30 Uhr startet die Free-TV-Übertragung der DFB-Junioren auf ProSieben MAXX mit der Vorberichterstattung, um 18:00 Uhr erfolgt der Anpfiff. EM-Qualifikation der U21: Di Salvo nominiert Bischof und Wanner - Moukoko fehlt

Deutschlands U21 gegen Griechenland heute im Livestream sehen Einen Livestream zur DFB-Partie findet ihr natürlich auf Joyn. Die Übertragung könnt ihr dort im kostenlosen Livestream verfolgen.

DFB-U21 vs. Griechenland heute live: EM-Qualifikation im Liveticker Ihr könnt die Partie von Deutschland gegen Griechenland nicht live verfolgen? Kein Problem, werft einen Blick in unseren Liveticker, dort halten wir euch auf dem Laufenden und ihr verpasst keine wichtigen Szenen. Dieser ist natürlich auf ran.de zu finden.

