DFB-Team: Thomas Müller bekommt Job bei der WM 2026
- Aktualisiert: 10.10.2025
- 13:21 Uhr
- Julian Erbs
Thomas Müller wechselte im Sommer nach 25 Jahren im Trikot des FC Bayern zu den Vancouver Whitecaps in die MLS. Nun kündigte er auf Instagram für den Sommer 2026 eine weitere große Neuigkeit an.
Thomas Müller entschied sich, nachdem sein Vertrag beim FC Bayern München nicht verlängert wurde, für ein Abenteuer im Ausland. Er wechselte in die MLS und läuft dort nun für die Vancouver Whitecaps auf.
Dort läuft es bisher ziemlich gut: In sechs Pflichtspieleinsätzen erzielte er sechs Tore und bereitete vier weitere vor. Mit dem Gewinn des "Canadian Championship" löste er zudem Toni Kroos als deutscher Spieler mit den meisten Trophäen ab.
Jetzt hat er auf Instagram im LeBron-James-Stil einen mysteriösen Beitrag hochgeladen. Das Bild zeigt ihn, wie er scheinbar einen Vertrag unterschreibt und versierte den Beitrag mit den Worten "Große Nachrichten in Kürze". Zudem packte er den Hashtag "Sommer 2026" mit dazu.
Thomas Müller: Experten-Job beim TV
Wie nun offiziell bekannt gegeben wurde, unterschreibt Müller in seinem Post ein Arbeitspapier mit der Deutschen Telekom. "Magenta TV" ist der Rechteinhaber der WM 2026 und aller 104 Spiele des Turniers.
Der ehemalige Nationalspieler wird TV-Experte und wohl vor allem bei Übertragungen der deutschen Elf eingesetzt werden.
Doch nicht Co-Trainer bei Julian Nagelsmann
Demnach fällt ein möglicher Co-Trainer-Job für die WM weg. "Ich glaube, Thomas ist auf jeden Fall ein Kandidat, der so ein Amt ausüben könnte“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel der DFB-Elf gegen Luxemburg zunächst.
Im nächsten Satz machte er jedoch deutlich, dass es alleine aufgrund der vertraglichen Situation unrealistisch sei: "Wie ihr sicher wisst, hat er noch Vertrag bis zum Winter 2026″, sagte Nagelsmann über den ehemaligen DFB-Star.
„Meines Wissens nach fangen die ungefähr am 28. Juni mit dem Training an und ich glaube, der Trainer wird nicht so begeistert sein, wenn der Thomas sagt, er kommt erst zwei, drei Wochen später, weil er noch Co-Trainer sein will."
