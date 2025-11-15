U21: Tom Bischof überragt – und schickt Grußbotschaften an Julian Nagelsmann und Vincent Kompany

Tom Bischof zeigt bei der U21 abermals, dass er mehr ist als ein Talent. Beim FC Bayern kommt er über diesen Status jedoch kaum hinaus – aber warum eigentlich? Von Justin Kraft Neulich machte wieder mal ein Zitat von Nils Petersen die Runde. Der 36-Jährige kickt als Ex-Profi mittlerweile in der Kreisliga B in Freiburg für die zweite Mannschaft der Sportfreunde Oberried. Nach sieben Partien kommt er dort auf 15 Tore und sechs Assists. Es tue ihm fast ein bisschen leid, dass er so überlegen sei, hieß es im "kicker". Manchmal kommt es vor im Fußball, dass da jemand auf dem Feld steht, der deutlich überqualifiziert für seine Aufgaben ist. "Der hat mal höher gespielt", heißt es auf Amateurplätzen häufig. Und genau dieses Gefühl löste am Freitagabend auch Tom Bischof aus, als er für die U21-Nationalmannschaft gegen Malta auflief und gleich drei Treffer erzielte. U21-EM-Quali: Georgien vs. Deutschland am 17.11. ab 17:30 Uhr LIVE im kostenlosen Stream auf Joyn Der Mittelfeldspieler des FC Bayern dominierte den schwächsten Gegner der EM-Qualifikationsgruppe nach Belieben und mit Leichtigkeit. Er war nicht nur der Dreh- und Angelpunkt nahezu aller Angriffsbemühungen, sondern übernahm als Kapitän auch spürbar die Verantwortung – so wie man es von ihm erwartet hat. Bischof war mindestens eine Klasse besser als alle anderen auf dem Feld.

Und eigentlich ist es irritierend, dass der Linksfuß noch bei der U21 aufläuft. Fast so, als wäre er ein normales Talent, das gerade seine ersten Schritte auf Bundesliga-Niveau geht. Dem ist aber nicht so. Sowohl bei Julian Nagelsmann als auch beim FC Bayern und Vincent Kompany hat der 20-Jährige einen seltsamen Stand – und es ist schwer nachzuvollziehen, warum das so ist.

Tom Bischof ist bereits ein gestandener Bundesliga-Spieler Denn schon vor seinem Wechsel zum Rekordmeister sorgte Bischof für dieses "Petersen-Gefühl". In einer desolaten Mannschaft der TSG Hoffenheim war er in jungen Jahren der Hauptgarant dafür, dass es nicht zum Abstieg kam. Für einen derart jungen Spieler ist es ungewöhnlich, dass er bereits in der Lage ist, ohne ein sportlich funktionierendes Umfeld solche Leistungen zu bringen.

Hätte man nach der vergangenen Saison eine Topelf erstellt, Bischof hätte sich einen Platz verdient. Auch hier war er eine Klasse besser als seine Teamkollegen. Sein Debüt in der Bundesliga feierte er bereits im März 2022 bei der 0:3-Niederlage gegen Hertha BSC. Von da an erarbeitete sich der Mittelfeldspieler sukzessive mehr Minuten, ehe er in der Spielzeit 2024/25 endgültig zum Stammspieler reifte. Eigentlich hat Bischof den Status des jungen Spielers, der noch in den Spitzenfußball hineinschnuppern muss, längst hinter sich gelassen. Er ist ein gestandener Bundesliga-Spieler. Schaut man sich seine Leistungen in den vergangenen Monaten an, dürfte es keinen Zweifel daran geben, dass der Wechsel zu einem Topklub wie Bayern nicht zu früh kam.

Bischofs Qualitäten sind besonders Bischof hat große Qualitäten. Er kann ein Spiel lesen, er kann es selbst gestalten und auch gegen den Ball bringt er Physis und Zweikampfstärke mit. Der Bayern-Profi verfügt über eine hohe Spielintelligenz, aber gleichzeitig über die technischen Fähigkeiten, um Drucksituationen auf jedem Niveau auflösen zu können. Dabei erinnert er an den jungen Joshua Kimmich, der einst ebenfalls kaum Anlaufzeit brauchte, um eine gewichtige Rolle beim FC Bayern zu spielen. Die Profile beider Spieler ähneln sich, Bischof ist nochmal einen Tick offensiver. Schließlich spielte er in der Jugend oft auf der Zehnerposition. Und trotzdem reichte es bei den Münchnern erst zu 430 Minuten – 45 davon bei der Klub-WM im vergangenen Sommer. Erst dreimal spielte der U-Nationalspieler von Anfang an – gegen Bremen gab er eine Torvorlage als Mittelfeldspieler, gegen Leverkusen gelang ihm ein Assist als Linksverteidiger. Und auch gegen Union Berlin, wo er kurz vor Schluss eingewechselt wurde, bereitete er den wichtigen 2:2-Ausgleich vor.

Beim FC Bayern oft außen vor In nur zehn Minuten nahm er als Linksverteidiger deutlich mehr Einfluss auf die Partie als Leon Goretzka in 74 Minuten. Goretzka dürfte einer der Hauptfaktoren dafür sein, dass Bischof bisher nicht so oft zum Einsatz kam, wie er es sich mit seinen gezeigten Leistungen verdient hätte. Kompany ist bekannt dafür, dass er mit jungen Spielern eher etwas konservativer umgeht, während er gestandenen und in der Kabine angesehenen Spielern gern auch mal dann etwas mehr Spielzeit gibt, wenn sie nicht in Topform sind. Bis zu einem gewissen Punkt ist das nachvollziehbar. Gern wird vielerorts vom Leistungsprinzip gesprochen, aber das ist nur ein kleiner Teil der Aspekte, die eine Trainerentscheidung letztlich beeinflussen. Es geht nicht nur darum, wer die besten Leistungen bringt, sondern auch um taktische Rollen, individuelle Spielerprofile und – was bei Bischof entscheidend sein könnte – um Hierarchien sowie das Verwalten der Kabine. Für einen jungen Spieler kann das frustrierend sein, aber jemanden wie Bischof auf die Bank zu setzen, ist für einen Trainer deutlich einfacher, als das regelmäßig mit Goretzka oder auch Raphael Guerreiro zu tun.

Sinken die WM-Chancen für Tom Bischof? Und trotzdem wird es für Kompany nicht so einfach bleiben, wenn Bischof weiterhin solche Leistungen zeigt. In nur 310 Bundesliga-Minuten bereitete er drei Tore vor. Hinzu kommen nun drei Tore gegen Malta. Bei nahezu jedem Einsatz konnte Bischof zeigen, wie gut und besonders er ist – egal, ob er viele Minuten bekam oder wie zuletzt gegen Union nur zehn. Sein Spielerprofil passt zudem deutlich besser zu Kompany als das von Goretzka – was ab einem gewissen Punkt entscheidend werden könnte.

