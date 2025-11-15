Lennart Karl erlebte mit zwei Toren einen U21-Einstand nach Maß. Nach dem 6:0 über Malta verweigerte sich der Youngster des FC Bayern München aber einem weiteren Programmpunkt. Welche Folgen das hat, erklärt Teamkollege Tim Bischof.

Als Fußball-Profi steht Lennart Karl vor einer großen Karriere. Das hat der 17-Jährige nach seinen ersten Toren für den FC Bayern München auch bei seinem Debüt für die deutsche U21-Auswahl unterstrichen. Einen Doppelpack steuerte er zum 6:0 über Malta in der Qualifikation für die EM 2027 bei.

Ob in ihm gleichzeitig auch ein großes Gesangstalent schlummert, bleibt aber Karls Geheimnis. Denn der Linksfuß verweigerte nach der Partie in Fürth die Tradition, dass Debütanten in der Kabine vor der Mannschaft ein Lied zum Besten geben müssen.

Und das hat Folgen, wie Bayern-Kollege Tom Bischof vor Reportern verriet. "Der muss noch zahlen, singen will er nämlich nicht. Da ist er zu ängstlich", bedauerte der dreifache Torschütze, der selbst auch erst im Oktober beim 2:3 gegen Griechenland debütiert hatte.

Eine Möglichkeit, um sich freizukaufen, servierte er Karl dann direkt auf dem Silbertablett: "Süßigkeiten nehmen wir." Der FCB- und DFB-Shootingstar, der auf dem Rasen alles andere als schüchtern auftritt, ist also herzlich eingeladen, eine Runde zu schmeißen. Und dann kann er am Montag im nächsten Spiel in Georgien (ab 17:30 Uhr kostenlos streamen Joyn SAT.1) auch seinem zweiten Gegner im U21-Dress einschenken.