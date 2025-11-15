Anzeige
U21 live auf SAT.1, Joyn und ran.de

U21: Karl verweigert Tradition und muss zahlen – Bischof macht seinen Straf-Wunsch öffentlich

  • Veröffentlicht: 15.11.2025
  • 19:06 Uhr
  • ran.de

Lennart Karl erlebte mit zwei Toren einen U21-Einstand nach Maß. Nach dem 6:0 über Malta verweigerte sich der Youngster des FC Bayern München aber einem weiteren Programmpunkt. Welche Folgen das hat, erklärt Teamkollege Tim Bischof.

Als Fußball-Profi steht Lennart Karl vor einer großen Karriere. Das hat der 17-Jährige nach seinen ersten Toren für den FC Bayern München auch bei seinem Debüt für die deutsche U21-Auswahl unterstrichen. Einen Doppelpack steuerte er zum 6:0 über Malta in der Qualifikation für die EM 2027 bei.

Ob in ihm gleichzeitig auch ein großes Gesangstalent schlummert, bleibt aber Karls Geheimnis. Denn der Linksfuß verweigerte nach der Partie in Fürth die Tradition, dass Debütanten in der Kabine vor der Mannschaft ein Lied zum Besten geben müssen.

Und das hat Folgen, wie Bayern-Kollege Tom Bischof vor Reportern verriet. "Der muss noch zahlen, singen will er nämlich nicht. Da ist er zu ängstlich", bedauerte der dreifache Torschütze, der selbst auch erst im Oktober beim 2:3 gegen Griechenland debütiert hatte.

Eine Möglichkeit, um sich freizukaufen, servierte er Karl dann direkt auf dem Silbertablett: "Süßigkeiten nehmen wir." Der FCB- und DFB-Shootingstar, der auf dem Rasen alles andere als schüchtern auftritt, ist also herzlich eingeladen, eine Runde zu schmeißen. Und dann kann er am Montag im nächsten Spiel in Georgien (ab 17:30 Uhr kostenlos streamen Joyn SAT.1) auch seinem zweiten Gegner im U21-Dress einschenken.

Anzeige
Anzeige
Fussball, U21, U 21 EM Qualifikation Gruppe F - 5.Spieltag Nordirland U21 - Deutschland U21 14.10.2025, The Oval Dennis Seimen (Deutschland, 1) Tom Bischof (Deutschland, 6) Belfast The Oval Nordirl...

Die U21-EM-Qualifikation LIVE auf Joyn sehen!

Alle Spiele der DFB-Junioren im Livestream sehen.

Anzeige
Anzeige

Karl und El Mala für U21: Zusammen gegen Georgien?

In Tiflis dürfen sich die deutschen Fans wahrscheinlich auf das Zusammenspiel der beiden Senkrechtstarter dieser Bundesliga-Saison freuen. Denn neben Karl soll dann wohl auch Said El Mala wirbeln. Der 19-Jährige vom 1. FC Köln, der erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde und beim 2:0 in Luxemburg nicht zum Einsatz kam, soll einem Bericht des "Kölner Stadtanzeiger" zufolge zur U21 abgestellt werden. Das sei im Vorfeld bereits so vereinbart worden.

Die Georgier werden das nicht gerne hören. Denn es wäre nicht überraschend, wenn Karl und El Mala zusammen harmonieren und den Ton angeben. Zumindest auf dem Rasen.

Mehr News und Videos
Nagelsmann
News

Nagelsmann schickt Shootingstar zurück zur U21

  • 15.11.2025
  • 18:24 Uhr
imago images 1069217414
News

U21-EM-Qualifikation live: Georgien vs. Deutschland im Free-TV, im Joyn-Stream und Liveticker

  • 15.11.2025
  • 18:03 Uhr
Germany v Malta - UEFA Under21 EURO Qualifier
News

U21: Tom Bischof schickt Grüße an Nagelsmann

  • 15.11.2025
  • 17:09 Uhr
Tom Bischof
News

Bischof nach Dreierpack: "Das habe ich von Harry Kane gelernt"

  • 14.11.2025
  • 21:50 Uhr
Lennart Karl
News

Karl-Gala bei U21-Debüt - jetzt in einer Riege mit Wirtz und Draxler

  • 14.11.2025
  • 20:08 Uhr
imago images 1069190753
News

U21-EM-Qualifikation heute live: Deutschland vs. Malta im Free-TV, im Joyn-Stream und Liveticker - Ergebnis 6:0

  • 14.11.2025
  • 19:52 Uhr
Karl
News

U21: Debütant Karl trifft doppelt - Kantersieg gegen Malta

  • 14.11.2025
  • 19:52 Uhr
Borussia Mönchengladbach v FC Bayern München - Bundesliga
News

Karl vor U21-Debüt im Stress: "Muss Prüfung nachschreiben"

  • 14.11.2025
  • 13:21 Uhr
Jeltsch Karl
News

U21-Star schwärmt von Karl: "Richtig geiler Zocker"

  • 14.11.2025
  • 12:41 Uhr
Di Salvo
News

Kein fester U21-Kapitän mehr - Karl vor Debüt

  • 13.11.2025
  • 23:31 Uhr