Bei der deutschen U21-Nationalmannschaft gab es mit Bayern-Juwel Lennart Karl in der EM-Qualifikation gegen Malta einen Debütanten.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist in der EM-Qualifikation für die Endrunde 2027 am Freitagabend in Fürth gegen Malta im Einsatz (ab 17:30 Uhr live und kostenlos streamen Joyn SAT.1).

U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo setzte in dieser Begegnung auf Bayern-Juwel Lennart Karl, der zuletzt in München für Furore sorgte.

Für den 17-Jährigen ist es damit das Debüt in der U21-Nationalmannschaft, der Offensivmann stand in der Startformation der DFB-Junioren.

Und Karl setzte mit dem zwischenzeitlichen 2:0 in der 37. Minute gleich ein Ausrufezeichen bei seinem ersten U21-Länderspiel. Damit ist der Teenager nun nach Youssoufa Moukoko der zweitjüngste U21-Torschütze der DFB-Geschichte. Später traf Karl auch noch zum 5:0 (67.).