"Ich kann da gar nicht neutral sein", sagte Di Salvo bei einer Medienrunde am Montag in Frankfurt am Main: "Ich finde, dass da ein Wettbewerb reingedrückt wurde, der den Spielern nicht guttut. Die Verletzungsgefahr ist riesig."

Klub-WM: Spieler stehen "zwischen den Stühlen"

Di Salvo ist das Turnier ein Dorn im Auge, weil es mit der U21-Europameisterschaft kollidiert, die vom 11. bis zum 28. Juni in der Slowakei ausgetragen wird. Schon die Nominierung für die beiden letzten Testspiele beim Gastgeber am Freitag (ab 17:30 Uhr live auf ProSieben MAXX) und am 25. März in Darmstadt gegen Spanien (ab 19:50 Uhr live in SAT.1) wurde so zur Herausforderung.

"Es ist eine neue Situation, die total schwierig ist", sagte Di Salvo, der kürzlich seinen Vertrag als Cheftrainer der U21 bis zum Sommer 2027 verlängert hatte.

Es sei für alle Parteien nicht einfach, sagte der 45-Jährige. Für die Vereine, "die nicht ins Fernrohr gucken können, was passiert in acht bis zehn Wochen. Und für die Spieler, die teilweise zwischen den Stühlen sind."