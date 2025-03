Nick Woltemade ist einer der Shootingstars dieser Saison. Bei der U21 geht er längst voran - sportlich und als Typ. Und bald könnte der nächste Schritt folgen.

Wenn Nick Woltemade spielt, ist Spektakel vorprogrammiert. "Ich habe schon oft das Feedback bekommen, dass es Spaß macht, mir zuzuschauen. Ich möchte ein Entertainer auf dem Platz sein", sagt der schlaksige Stürmer über seinen Spielstil. Denn letztendlich, so Woltemade, "zockt keiner so wie ich".

Für den "Zwei-Meter-Messi" oder "Schwaben-Zlatan" sind eben jene Weltstars zwar (noch) eine Nummer zu groß, das weiß er aber natürlich ganz genau. Und dennoch: Über Umwege schaffte Woltemade in dieser Saison den Durchbruch in der Bundesliga, avancierte beim VfB Stuttgart zum besten Torschützen - und darf nun auch wieder in seiner Wohlfühloase U21 für Furore sorgen.