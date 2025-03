SAT.1 überträgt bei drei U21-Europameisterschaften alle Partien der DFB-Auswahl, ProSieben MAXX zeigt ausgewählte Top-Partien ohne deutsche Beteiligung und auf ran.de sowie in der ran App sind alle Begegnungen zu sehen. Außerdem überträgt ran Qualifikations- und Testspiele live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App.

2021 begleiteten ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de die deutsche U21-Nationalmannschaft bis zum Europameistertitel. 2023 schied die deutsche Auswahl bereits in der Vorrunde aus - Europameister wurde der englische Fußball-Nachwuchs.

Wie 2023 gibt es hierbei alle Partien der DFB-Auswahl live in SAT.1 zu sehen, ausgewählte Top-Spiele überträgt ProSieben MAXX, alle Partien des Turniers sehen Fußball-Fans im Livestream auf ran.de und Joyn sowie in der ran App.

Auch die U21-EM 2025 und 2027 werden live im Free-TV in SAT.1 und auf ProSieben MAXX sowie im kostenlosen Livestream auf ran.de und in der ran App zu sehen sein.

Deutschland U21: Die nächsten Live-Übertragungen

Freitag, 21. März, 17:30 Uhr: Slowakei - Deutschland live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App.

Dienstag, 25. März, 19:50 Uhr: Deutschland - Spanien live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App.