Beim 1. FSV Mainz 05 entpuppte er sich als eine der Entdeckungen der Bundesliga-Saison, in der deutschen U21-Nationalmannschaft könnte er einer der Hoffnungsträger werden: Paul Nebel ist bei der U21-EM 2025 einer der Schlüsselspieler.

Vielleicht war es ein letzter Fingerzeig, ein letztes Empfehlungsschreiben, ein letztes Ausrufezeichen am Ende einer mit Superlativen gefüllten Bundesliga-Saison.

Am 34. Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison erobert Paul Nebel in der 35. Minute einen Ball in der eigenen Hälfte, schaltet schnell und schickt Nadiem Amiri auf die Reise.