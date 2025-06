U21-EM - Deutschland gegen Slowenien: Noten für das DFB-Team - Nicht nur Woltemade ganz stark

Anzeige

Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet mit einem überzeugenden Sieg über Slowenien in die Europameisterschaft. ran zeigt die Noten der DFB-Stars. Aus Nitra berichtet Tobias Hlusiak Im ersten EM-Spiel hat die deutsche U21-Nationalmannschaft im slowakischen Nitra einen 3:0 (2:0)-Erfolg über Slowenien eingefahren. Damit ist der angestrebte gute Start ins Turnier gelungen. Besonders Stuttgarts Überflieger Nick Woltemade erwischte einen tollen Tag und traf zwei Mal. Aber auch zwei Stars aus der Defensivabteilung lieferten ab. ran zeigt die Noten der DFB-Stars.

Noah Atubolu In der stärksten slowenischen Phase rettet er dem deutschen Team die weiße Weste. Super im Eins gegen Eins mit Cipot, der frei vor ihm auftaucht. Nach der Pause kaum noch gefordert. ran-Note: 2

Pharrel Nnamdi Collins Immer wieder auffällig mit seinerEinwurf-Fackel. Schleudert die Bälle von beiden Seiten in den gegnerischen Strafraum und sorgt damit für Gefahr. Kanns auch mit den Füßen, kommt aber nur selten offensiv zum Zug. Kurz vor der Pause vor einer slowenischen Chance zu leicht vernascht. ran-Note: 4

Max Rosenfelder Der Freiburger gibt den Abwehrchef. Sein Zusammenspiel mit Nebenmann Arrey-Mbi funktioniert gut. Überragend ist sein Solo, mit dem er Woltemades vorentscheidendes 2:0 vorbereitet. Starker Auftritt des 22-Jährigen, der Gelb sieht und kurz vor Schluss bei einem Trikotzupfer Glück hat. ran-Note: 2

Bright Akwo Arrey-Mbi Zu weit weg von Cipot, als der kurz vor der Pause vorbeiköpft. Spielt seinen Part als linker Mittelpart der Kette über weite Strecken solide. Hier und da ein paar schwächere Bälle in der Spieleröffnung. ran-Note: 3

Nathaniel Brown Zeigt sich in der ANfangsphase weit vorne, kommt sogar zu einem Abschluss (4.). Macht dann einen Fehler vor der größten Gelegenheit der Slowenen. Bügelt diesen aber selbst auf der Linie wieder aus. Danach nach dem Motto "Safety first" unterwegs. Nach der Pause gut gegen den Ball. In der Schlussphase (89.) fast mit dem vierten Tor. ran-Note: 3

Eric Martel Der Kapitän hat in der ersten Halbzeit 20 schwächere Minuten, als im Mittelfeld der Zugriff fehlt. Besonders den wendigen Tjas Begic bekommt der Kölner nicht zu fassen. Rückt die Kräfteverhältnisse nach der Pause aber wieder grade, weil er viel stabiler steht. ran-Note: 3

Rocco Reitz Der Gladbacher ist als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Angriff elementar fürs deutsche Spiel. Er spielt, wie er es immer tut. Reitz rennt sich die Lunge aus dem Hals, stopft Löcher und findet Zeit, seine Vorderleute in Szene zu setzen. Besonders in der zweiten Halbzeit umsichtiger Dirigent. ran-Note: 2

Brajan Gruda Bekommt zum EM-Auftakt 65 Minuten, bis er für Knauff Platz macht. Über die linke Offensivseite besonders zu Beginn ein großes Problem für die Slowenen. Dem Mann von Brighton & Hove Albion feht aber beim letzten Pass oder Abschluss immer ein Tick. ran-Note: 3

Nick Woltemade Tut das, was er soll. Drei Tage nach seiner Anreise von der A-Nationalmannschaft ist der Stuttgarter sofort Fixpunkt in dieser U21. Seine zwei Tore ebnen vor der Pause den Weg zum Sieg. Per Strafstoß legt er sein Drittes nach (81.). Dazu - nicht nur auf Grund seiner Körpergröße - auffälligster Akteur auf dem Platz. ran-Note: 1

Paul Nebel Kommt auf der linken Seite offensiv nicht vollends zur Geltung. Arbeitet dafür hart gegen den Ball und läuft Löcher zu. Solider Auftritt des Mainzers, der gut eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt wird. ran-Note: 3

Nicolo Tresoldi Der Mittelstürmer hat seinen stärksten Moment, als er Woltemades Führungstor (19.) per überlegtem Kopfball auflegt. Von den slowenischen Abwehrspielern hart bearbeitet, steht seinen Mann aber gut. Ein eigenes Tor bleibt ihm aber - trotz einiger aussichtsreicher Aktionen - verwährt. ran-Note: 2

Ansgar Knauff Der Frankfurter kommt nach 64 Minuten für Gruda in die Partie. ran-Note: 3

Nelson Weiper Ersetzt Tresoldi 25 Minuten vor Schlusspfiff in der Sturmmitte. Scheitert zunächst per Distanzschuss am slowenischen Keeper und holt den Elfmeter heraus, den Woltemade zum dritten Treffer nutzt. ran-Note: 2

Tim Oermann Übernimmt 16 Minuten vor dem Ende den Job rechts in der Viererkette von Collins. Kann sich kaum beweisen, weil von den Slowenen in dieser Phase nichts mehr kommt. ran-Note: 3

Jan Thielmann Der Kölner dar - wie Oermann - ab der 74. Minute mitmachen. Nebel geht für ihn vom Feld. Schicke Flanke (85.), die Weiper knapp verpasst. ran-Note: 3