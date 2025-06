Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet am Donnerstag in die UEFA-U21-EM in der Slowakei. DFB-Sportdirektor Rudi Völler äußert sich zuvor im exklusiven Gespräch mit ran .

Völler : Natürlich, aber in der Mannschaft gibt es viele, viele junge Talente, die man sicherlich auch irgendwann später nochmal in der A-Mannschaft sehen wird. Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach, die gesamte Offensivabteilung, aber auch Nathaniel Brown und Nnamdi Collins - die beiden Frankfurter auf den Außenpositionen - haben schon gezeigt, wozu sie fähig sind. Ich möchte tatsächlich niemanden rausheben. Am Ende zählt bei einer U21 immer die Kompaktheit der Mannschaft.

U21-EM: Völler gibt ambitioniertes Ziel aus

ran: Spätestens seit dem sehr, sehr guten Spiel gegen Spanien im März ist die deutsche Mannschaft bei der Konkurrenz auf dem Zettel. Würden Sie sagen, der Titel sei ein realistisches Ziel?

Völler: Das große Ziel ist Bratislava. Dort finden Halbfinale und Finale statt. Wenn man die Gruppe übersteht, wird man alles Weitere sehen. Im K.o.-System ist natürlich immer alles auf Augenhöhe. Da gibt es andere Länder, die natürlich auch richtig gute, junge Spieler haben. Aber wie gesagt, unsere Mannschaft ist sehr talentiert und hat das nicht nur gegen Spanien gezeigt. Sie haben in den letzten zwei Jahren so gut wie kein Spiel verloren und unglaublich gute Partien abgeliefert. Warum sollte da jetzt ein Stoppschild stehen?

ran: Wie groß ist die Bedeutung einer U21-Europameisterschaft eigentlich?

Völler: Sehr groß. Dafür bin ich ja das lebende Beispiel. Im WM-Finale 1990 standen in unserer Mannschaft fünf Spieler, die zehn Jahre vorher auch die U21-EM mitgespielt haben und bis ins Finale gekommen sind. Lothar Matthäus, Andi Brehme, Guido Buchwald, Pierre Littbarski und ich - wir sind alle fast ein Jahrgang. Ähnlich war es bei der Mannschaft, die 2014 Weltmeister geworden ist. Viele der Jungs waren 2009 U21-Europameister. Diese guten Jahrgänge gibt es immer wieder. Der diesjährige ist auch so einer. Ob dann wirklich alles passt, wird man sehen. Aber ich bin sehr optimistisch, dass der ein oder andere oben reinschnuppern kann. Ein Titel wäre natürlich schön, aber wichtiger ist, dass die U21 der erste Schritt hin zur A-Mannschaft ist.

ran: Wie weit ist der Weg aus der U21 zu Julian Nagelsmann tatsächlich? Ist es für die Spieler realistisch, nächstes Jahr schon bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko dabei zu sein?

Völler: Natürlich wird es nicht für alle reichen, dann in die A-Mannschaft zu kommen, klar. Aber man sieht ja am Beispiel von Nick Woltemade, dass es manchmal schnell geht. Bei ihm hatten vor einem halben Jahr sicher noch nicht viele damit gerechnet, dass er jetzt schon dabei ist. Was sehr positiv ist: Fast alle Spieler, die jetzt in der Slowakei dabei sind, sind Stammspieler in ihren Vereinen. Das war in Deutschland nicht immer so und ist ein gutes Zeichen.