Denn fast zeitgleich wird ein paar Tausend Flugkilometer weiter westlich die Klub-WM in den USA ausgetragen. Das erstmals im XXL-Format mit 32 Mannschaften ausgespielte Turnier hat massive Auswirkungen auf di Salvos Kadernominierung.

Die deutsche U21 bestreitet in den kommenden Tagen ihre letzten beiden Testspiele vor der EM-Endrunde in der Slowakei (11. bis 28. Juni).

Die Vorfreude auf die U21-EM wird von der fast zeitgleich stattfindenden Klub-WM getrübt. Nicht nur Tom Bischof stürzt Trainer Antonio di Salvo in ein Dilemma.

Das Wichtigste in Kürze

Auch Maximilian Beier, der wohl mit Borussia Dortmund an der Klub-WM teilnimmt, ist von di Salvo nicht nominiert worden. Sein Teamkollege Karim Adeyemi weilt bei der A-Nationalmannschaft und im Sommer wohl ebenfalls beim BVB.

Wie die "Sportbild" berichtete, hatten die Bayern die Klub-WM bereits im Hinterkopf, als sie den 19-Jährigen ab kommender Saison verpflichteten. Bischof soll demnach nach einer anstrengenden Saison für die Bayern deren Kaderbreite erweitern und schon in den USA die ersten Pflichtspiele für den Rekordmeister bestreiten.

So hat er beispielsweise Tom Bischof gar nicht erst für die beiden anstehenden Testspiele nominiert, weil der Noch-Hoffenheimer nach seinem Wechsel zu den Bayern mit seinem neuen Team sofort zur Klub-WM in die USA fliegen wird.

Schon jetzt deutet sich an, dass Di Salvo auf zahlreiche Spieler verzichten muss, die von ihren Klubs für das Mega-Event im Juni und Juli eingeplant werden. Und da die Vereine in dieser Zeit nicht verpflichtet sind, ihre Profis für Nationalmannschaften freizustellen, sind Di Salvo die Hände gebunden.

Natürlich will der Coach auch gegen die Slowakei und Spanien "mit den Spielern spielen, bei denen die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass sie dann auch im Sommer dabei sein werden".

"Logischerweise ist es so, dass das die Mannschaft schwächt. Wie soll ich da neutral sein, wenn ich immer die U21-Europameisterschaft im Hinterkopf habe?", fasst Di Slavo die missliche Lage seiner Auswahl zusammen.

Dazu könnten noch weitere Spieler kommen, die von den teilnehmenden Klubs aus München, Dortmund und von RB Salzburg für die Reise in die USA eingeplant werden.

Di Salvo: "Auch für Vereine und Spieler eine sehr schwierige Situation"

"Es ist auch für die Vereine eine ganz schwierige Situation, weil sie nicht in die Glaskugel gucken können, was in den nächsten zwei, drei Monaten wirklich passiert", sagte Di Salvo im Gespräch mit ran:

"Aber auch für die Spieler ist es sehr schwierig, weil sie ja irgendwo auch zwischen den Stühlen sitzen."

Durch den riesigen Schatten des Mega-Turniers wird er auch in den kommenden Wochen mitunter im Dunkeln operieren.

"Wir sind immer noch nicht durch. Wir sind im ständigen Austausch mit den Vereinen und mit den Spielern", beschrieb er das Personalpuzzle: "Mal gucken, was bis zum Sommer noch passieren wird."